Syrische Armee hat ISIS-Tasche in Nordost-Hama eliminiert

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete am heutigen Freitag, dass die syrische Armee und ihre Partner im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS im Nordosten der Provinz Hama und im Süden der Provinz Aleppo 16 Dörfer eingenommen haben und sie gegenwärtig von Sprengfallen befreien.

Inoffiziellen Quellen zufolge haben die syrische Armee und ihre Partner heute aber viel mehr geschafft, nämlich die gesamte ISIS-Tasche in Nordost-Hama eliminiert und damit den ganzen Osten der früheren Idlib-Tasche vom Terrorismus befreit.

Am 26. Dezember letzten Jahres sah die Lage im Osten der Idlib-Tasche etwa wie folgt aus:

Und heute sieht die Idlib-Tasche etwa wie folgt aus:

Alles in allem dürfte die syrische Armee damit in der Gegend ISIS, Al Kaida und anderen Terroristen in den letzten etwa sechs Wochen die Kontrolle über rund 3000 Quadratkilometer Territorium abgenommen haben, davon mehr als 1300 in der letzten Woche, und die von Al Kaida beherrschte Idlib-Tasche ist um etwa ein Drittel kleiner geworden.

Derweil gab es heute einige Gerüchte, dass, während viele ISIS-Terroristen eliminiert wurden, einigen ISIS-Terroristen ein Durchbruch in den Westen der Idlib-Tasche gelungen sei und diese ISIS-Terroristen sich da nun Gefechte mit Al-Kaida-Terroristen liefern sollen. Es bleibt abzuwarten, ob das zutreffend ist, aber falls es so sein sollte, könnten die Terroristen in der Idlib-Tasche demnächst nicht nur durch Abzüge für den von der Türkei geleiteten Kampf gegen kurdische Separatisten in der nordwestsyrischen Gegend von Afrin, sondern auch durch weitere Kämpfe untereinander nochmals geschwächt werden.

Relativ unbemerkt von weiten Teilen der Öffentlichkeit bahnt sich übrigens gerade möglicherweise auch eine Lösung für das bislang nur teilweise gelöste Problem an, dass das zionistische Apartheidregime häufig mit Kampfflugzeugen in den libanesischen Luftraum eindringt, um von dort aus mit Luft-Boden-Raketen Aggressionen gegen die syrische Hauptstadt Damaskus zu begehen. Wie nun berichtet wird, soll die libanesische Armee gerade eine recht umfassende Kooperation mit Russland vereinbart haben. Wenn es Russland gelingen würde, die libanesischen Streitkräfte in einiger Zeit soweit zu stärken, dass sie den libanesischen Luftraum zukünftig gegen israelische Aggressoren sichern können, würde das natürlich auch der Sicherheit Syriens zugute kommen.

Nachtrag 22:30h: Zwischenzeitlich gibt es zum „Sieg über ISIS in Hama und Aleppo“ auch ein offizielles Statement der Armee. Die Operation Abu Dhuhour dürfte damit abgeschlossen sein. Nun gilt es abzuwarten, wo und wann die Armee die nächste größere Operation gegen den Terrorismus in Syrien startet.

Advertisements