Syrische Armee hat ISIS-Tasche in Nordost-Hama fast vollständig eliminiert

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete am heutigen Donnerstag, dass die syrische Armee und ihre Partner im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS im Nordosten der Provinz Hama den Ort Museitbeh und die Terrorhochburg Qaser Ibn Wardan und ihre Umgebung eingenommen haben.

Inoffiziellen Quellen zufolge sind die syrische Armee und ihre Partner bei der Eliminierung der nordwestsyrischen ISIS-Tasche heute jedoch noch viel weiter gekommen. Die letzte Karte zeigt den Zerfall der vor ener Woche noch deutlich über 1000 Quadratkilometer großen ISIS-Tasche in zwei Mini-Taschen: eine rund zehn Quadratkilometer große Tasche im Westen, die die Dörfer Suruj und Rasm Sakaf umfasst, und eine vielleicht noch 40 Quadratkilometer große Tasche im Osten, die etwa von den Dörfern Maqar Al Qibli und Abu Ajwah aufgespannt wird.

Aufreger des Tages war eine von unzähligen Medien genüßlich weiterverbreitete Meldung des US-amerikanischen Militärs, dass die Luftwaffe der US-geführten Koalitionskräfte in der Nacht zum heutigen Donnerstag in der Provinz Deir Ezzor mehr als 100 syrische Pro-Regierungs-Kräfte durch Luftangriffe getötet habe, weil diese US-Verbündete angegriffen hätten. Während die syrische und russische Reaktion auf diesen Luftwaffeneinsatz der US-Besatzungskräfte natürlich harsch ausfiel, sprach das russische Verteidigungsministerium allerdings im Kleingedruckten nicht von mehr als 100 Toten, sondern „nur“ von rund 25 Verwundeten in einer ziemlich unübersichtlichen Situation, was, wenn es zutrifft, diesen Luftwaffeneinsatz der US-geführten Koalition deutlich weniger schwerwiegend als vom US-Militär behauptet erscheinen ließe.

What happened yesterday near #DeirEzzor according to my trusted source in the Tribal Forces pic.twitter.com/mzH9PsHymy — /sg/ SOURIA GENERAL (@SyriaGeneral) February 8, 2018

Denkbar ist es durchaus, dass das US-Militär mit der Behauptung von vielen getöteten syrischen Pro-Regierungskräften die Beliebtheit des US-Präsidenten Trump in den USA steigern möchte. Schließlich ist spätestens seit den US-Raketenangriffen auf einen syrischen Fliegerstützpunkt im April letzten Jahres bekannt, dass die meisten Massenmedien Donald Trump bejubeln, wenn er Syrien kräftig bombardiert. Was in der Provinz Deir Ezzor letzte Nacht wirklich passiert ist, ist aus der Ferne jedenfalls nicht aufklärbar.

