Armee nimmt Großteil der ISIS-Tasche in Nordwestsyrien ein

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA amheutigen Mittwoch mitteilte, haben die syrische Armee und ihre Partner im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS in Nordwestsyrien rund 30 weitere Dörfer eingenommen.

Die Tasche, die der Terrorgruppe ISIS da am heutigen Abend noch verbleibt, ist kaum noch mehr als ein rund zehn Kilometer breiter und 40 Kilometer langer Schlauch.

Der wichtigste Unterstützer der Terrorgruppe ISIS, Israel, hat zwar in der Nacht zum heutigen Mittwoch noch versucht, die syrische Armee mit vom libanesischen Luftraum aus auf Ziele bei Damaskus abgeschossenen Luft-Boden-Raketen vom Kampf gegen ISIS abzulenken, doch die Armee hat sich davon nicht ablenken lassen und obendrein scheint die syrische Luftabwehr bei der Abwehr dieses israelischen Raketenangriffes recht erfolgreich gewesen zu sein. Auch Artillerieangriffe von saudisch-gesponsorten Terroristen in Ost-Ghouta auf Zivilisten in Damaskus haben zwar auch heute erneut zu Todesopfern geführt, konnten die syrische Armee jedoch nicht vom erfolgreichen Vorgehen gegen die Terrorgruppe ISIS in Nordwestsyrien abhalten.

Nachtrag 21:00h: Die Türkei und ihre Jihadi-Proxies wollen im Norden des Bezirks Afrin übrigens heute trotz fehlender Luftunterstützung zwei Hügel und ein Dorf erobert haben.

Der Preis für die Aggression scheint für die Türkei auch heute hoch gewesen zu sein. Wieder soll im Bezirk Afrin ein türkischer Panzer von einer ATGM getroffen worden sein.

