Syrische Armee geht aus mehreren Richtungen gegen ISIS-Tasche in Nordwestsyrien vor

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA und inoffzielle Quellen mitteilten, ist die syrische Armee am gestrigen Montag von verschiedenen Seiten weiter in die ISIS-Tasche im Dreiländereck der Provinzen Idlib, Aleppo und Hama vorgerückt.

Während die syrische Armee weiter wie in den letzten Tagen auch von Süden her kommend die ISIS-Tasche verkleinert hat, ist sie gestern auch von Norden her kommend rund fünf Kilometer nach Süden vorgerückt, und möglicherweise gibt es auch noch einen westlichen Angriffsverketor der Armee. Die dabei bestätigten Geländegewinne der syrischen Armee gestern hat @EmmanuelGMay mit roten Kreisen auf einer Karte übersichtlich markiert.

Wie das russische Verteidigungsministerium vor einigen Wochen erklärte, sollen es nicht einmal 1500 Terroristen sein, die versuchen, die mehr als 1000 Quadratkilometer große Tasche und ihre rund 200 Kilometer lange Frontlinie zu halten. Durch ein Vorrücken von unterschiedlichen Seiten nutzt die syrische Armee diese Schwäche der Terroristen aus, zumal Truppenverlegungen in der Tasche dank syrisch-russischer Luftüberlegenheit für die Terroristen kostspielig sein dürften. Und wenn die ISIS-Tasche demnächst gründlich zusammengeschoben ist, dürfte die syrische Armee reichlich Soldaten, die bislang für die Sicherung der langen Frontlinie mit der ISIS-Tasche eingesetzt werden müssen, für andere Aufgaben freibekommen.

Weniger klar sah die Situation auch am gestrigen Montag wieder an der Front mit Al Kaida einige Kilometer weiter nordwestlich an der Front gegen Al Kaida und Konsorten westlich von Abu Dhuhour aus. Berichtet wurde inoffiziell, dass Terroristen von Al Kaida da am Montag eine neue Offensive gestartet haben und dabei die Ortschaft Tel Sultan von der syrischen Armee zurückerobert haben sollen.

Entsprechende Gerüchte gab es in den letzten Tagen allerdings schon häufiger, doch erwiesen sich Meldungen von Fortschritten der Terroristen später als falsch. Von der gleichen Front 20 Kilometer weiter nördlich wurde am Montag mal wieder berichtet, dass die türkische Armee einen Militärkonvoi geschickt hat, um in Übereinstimmung mit dem Astana-Abkommen einen Beobachtungsposten auf dem Hügel Al Eis einen Beobachtungsposten für die Deeskalationszone Idlib einzurichten.

Im Laufe des abends gab es unterschiedliche Gerüchte, dass die syrische Armee oder verbündete Kräfte sich mit den Militärkräften des türkischen Konvois irgendwo in der Gegend von Al Eis schwere Gefechte liefern würden, doch offizielle Verlautbarungen dazu stehen noch aus. Wo genau sich dieser Konvoi gerade befindet, scheint auch nicht ganz klar zu sein. Auf dem Schild zu Beginn des Videos steht der Name des Dorfes Al Barqoum. Doch auch die Orte Qamari und Zerbah wurden als Positionen des Konvois angegeben. Am späten Abend gab es außerdem noch das Gerücht, ein weiterer türkischer Militärkonvoi sei unterwegs nach Wadi Al Deif nahe Maarat Al Numan.

Klar ist demgegenüber, dass der türkische Präsident Erdogan und der russische Präsident Putin in einem Telefonat vor rund einer Woche nach dem Fehlschlag mit dem ersten Richtung Al Eis aufgebrochenen türkischen Konvoi übereingekommen sind, die in der Astana-Vereinbarung vorgesehene Einrichtung von Beobachtungspunkten in der syrischen Provinz Idlib zu beschleunigen. Angriffe auf den Konvoi und eine damit einhergehende Verbreitung von Gerüchten, die syrische Regierung oder Iran wäre dafür verantwortlich, könnte also durchaus auf eine Störung der guten Beziehungen zwischen Russland, der Türkei und Iran abzielen, die nicht wenigen Sponsoren des Terrorkrieges gegen Syrien ein Dorn im Auge sind.

Von der türkischen Invasion des nordwestsyrischen Bezirks Afrin wurde am Montag berichtet, dass es der Türkei und ihren Jihadi-Proxies gelungen sei, dass im Westen des Afrin-Bezirks gelegene Dörfchen Tal Koshur einzunehmen, während im Nordosten des Afrin-Bezirks von der Türkei und ihren Jihadi-Proxies eingenommenes Gelände umgehend von kurdischen YPG-Kräften zuürckerobert worden sei.

Und schließlich wurde aus der Gegend von Harasta und Erbin direkt nordöstlich des Zentrums der syrischen Hauptstadt Damaskus am Montag noch gemeldet, dass die syrische Armee da in der Nähe der „Basis Fahrzeugmanagement“ ein paar Meter vorwärts gerückt ist.

Das hat freilich nichts daran geändert, dass in Ost-Ghouta aktive Terroristen die Innenstadt von Damaskus beinahe täglich mit Granaten beschießen. Gestern sind durch solche Terrorattacken in Damaskus und Umgebung drei Menschen ums Leben gekommen und 20 weitere verletzt worden.

Nachtrag 07:15h: Sputnik meldet, das türkische Militär habe erklärt, ein türkischer Soldat sei bei der Einrichtung eines Beobachterpostens in der syrischen Provinz Idlib getötet worden und fünf weitere seien verletzt worden. In der regierungsnahen türkischen Zeitung Yeni Safak klingt die gleiche Nachricht aber ganz anders, nämlich so, dass gestern ein türkischer Soldat in der Afrin-Region der Provinz Aleppo ums Leben gekommen ist, und ein ziviler Mitarbeiter des türkischen Militärs seinen Verletzungen erlegen ist, die er letzte Woche beim Versuch der Einrichtung eines Beobachtungspostens in der syrischen Provinz Idlib durch einen Terroranschlag erlitten hatte.

