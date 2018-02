Armee nimmt Dutzende Dörfer in nordwestsyrischer ISIS-Tasche ein

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA mitteilte, haben die syrische Armee und ihre Partner am heutigen Dienstag im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS in Nordwestsyrien Dutzende Dörfer eingenommen.

Allein im Nordwesten der ISIS-Tasche soll die Armee, die da von Einheiten von IRGC und Hisbollah verstärkt worden sein soll, rund drei bis vier Dutzend Dörfer eingenommen haben. Weitere Fortschritte gab es unter anderem im Süden und Südosten der südöstlich von Abu Dhuhour gelegenen ISIS-Tasche. Auf aktuellen Karten ist die ISIS-Tasche kaum noch wiederzuerkennen.

Das heute eingenommene Gelände macht rund ein Drittel der gestern noch über 1000 Quadratkilometer großen Tasche aus. Dabei ist vieles von dem, was ISIS in der Tasche noch bleibt, nahezu unbesiedelte Wüste und aus dem von ISIS bisher gehaltenen kompakten Raum ist eine Art langgestreckte Wurst geworden, die nun recht problemlos in handliche Stücke geschnitten und eliminiert werden kann. Es könnte mit der ELiminierung dieser ISIS-Tasche also nun sehr schnell gehen.

Das ist vielleicht auch angebracht, um möglichst schnell viele kampfstarke Truppen für einen neuen Einsatz freizubekommen. Terroristen in Ost-Ghouta direkt östlich der syrischen Hauptstadt Damaskus scheinen sich nämlich in den Kopf gesetzt zu haben, eiligst eine Vorzugsbehandlung bekommen zu wollen und beschießen deshalb das Zentrum von Damaskus in den letzten Tagen noch stärker als in den Wochen zuvor. SANA berichtete, dass allein heute fünf Zivilisten in Damaskus und Umgebung von Terroristen mit wildem Granatbeschuss getötet wurden.

In Russland sind unterdessen die sterblichen Überreste des infolge eines Abschusses durch Terroristen in Syrien ums Leben gekommenen russischen Piloten Roman Filipov angekommen, der dabei posthum die Auszeichnung „Held der russischen Föderation“ erhielt.

