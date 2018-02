Syrische Armee kommt in Nordost-Hama weiter voran

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete, hat die syrische Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS im Nordosten der Provinz Hama am heutigen Sonntag unter anderem die Dörfer Judaydah und Samiriyah eingenommen.

Auf der Karte sieht der Fortschritt der Armee wie folgt aus:

An dieser Front ging es auch heute also weiter vorwärts, langsam zwar, aber vorwärts. Weniger deutlich war das Bild auch heute wieder an der Front gegen Al Kaida westlich und nordwestlich von Abu Dhuhour. Al Masdar News meldete dazu heute, dass dort Terroristen vom syrischen Al-Kaida-Zweig HTS gemeinsam mit Terroristen vom zentralasiatischen Al-Kaida-Zweig TIP eine größere Gegenoffensive gegen die Armee gestartet habe.

Während die Terroristen dazu vermeldeten, sie hätten dabei Fortschritte gegen die syrische Armee erzielt, wurde dies von der Seite der syrischen Regierungskräfte bestritten.

Die Türkei meldete heute unterdessen einen kleinen Fortschritt bei ihrer Invasion Syriens im Westen des Bezirks Afrin, während das heute von der türkischen Armee und ihren FSA-Jihadi-Proxies im Norden des Bezirks Afrin eingenommene Gelände von kurdischen YPG-Milizionären umgehend wieder zuürckerobert worden sein soll.

