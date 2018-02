Syrische Armee verkleinert ISIS-Tasche in Nordost-Hama weiter

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Samstag berichtete, hat die syrische Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS im Nordosten der Provinz Hama unter anderem die Dörfer Abu Al-Qusour und Telal Talihan eingenommen.

Inoffiziellen Quellen zufolge hat die Armee inzwischen auch die Kontrolle über ein weiteres nahegelegenes Dorf errungen, womit die Fortschritte der Armee dort heute wie folgt aussehen:

Beim allmählichen Verkleinern der vollständig umzingelten ISIS-Tasche rund um das Drei-Provinzen-Eck Hama, Idlib und Aleppo ging es also auch heute wieder erfolgreich weiter.

Die Situation an der weiter nördlich liegenden Front gegen Al Kaida und Konsorten bei Abu Dhuhour war heute demgegenüber weitgehend unklar. Zunächst sah es am Vormittag so aus, als würde die Armee da ihren Vormarsch Richtung Saraqib sowie Fuah und Kafriya auf breiter Front fortsetzen. Inoffiziell gemeldet wurde, dass die Armee die Dörfer Jazraya und Tel Mamou eingenommen hat. Und SANA bestätigte dann auch offiziell die gestern am späten Abend bereits inoffiziell vermeldete Einnahme des auf halber Strecke zwischen Abu Dhuhour und Saraqib liegenden Ortes Tel Tuqan. Doch dann meldeten Frontreporter, die mit der syrischen Armee unterwegs sind, dass das alles nicht stimme. Die bereits als eingenommen gemeldeten Orte Zamar und Jazraya seien bestenfalls umkämpft und mit der Einnahme der Orte Tel Tuqan und Tel Mamou habe die Armee noch nicht einmal begonnen, hieß es da.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich das da weiter entwickelt. Zu allem Überfluss ist es dann am Nachmittag auch noch der ausgesprochen Al-Kaida-nahen, aber sich als FSA vermarktenden und von den USA und der Türkei mit ATGM ausgestatteten, Terrorgruppe Jeish Al Nasr nahe Maasaran gelungen, mit einer tragbaren Rakete eine russische SU-25 abzuschießen. Dem Piloten gelang zwar noch der Ausstieg, und trotz Beschusses im Fallschirm schaffte er es verletzt auf den Boden zu kommen, doch kurz darauf wurde er entweder beim Versuch der Gefangennahme oder kurz später von Terroristen der Jeish Al Nasr getötet. Russland schickte anschließend eine größere Salve Raketen auf die Terroristen, aber den toten Piloten macht das natürlich nicht wieder lebendig. Russland erklärte nach dem Abschuss zwar, dass die Terroristen offenbar über MANPADS verfügen, doch natürlich ist auch ein Abschuss durch ATGM denkbar.

Die Türkei und ihre FSA-Hiwis sind heute übrigens bei ihrer Invasion des nordwestsyrischen Bezirks Afrin auch nicht vorangekommen. Außerdem erklärte das türkische Militär, in dem Gebiet heute fünf Soldaten allein durch eine ATGM-Attacke der kurdischen YPG auf einen türkischen Panzer verloren zu haben.

Advertisements