Es ist inzwischen hinlänglich bekannt, dass Google böse ist. Und es wird nicht besser. Im Gegenteil: es wird immer schlimmer. Suche-Filterungen, Youtube-Löschungen und Email-Sperrungen, praktisch alles wird bei Google immer schlimmer. Wir vom Parteibuch möchten deshalb nun gern ohne Google leben. Aber kann man überhaupt noch ohne Google leben?

Um ehrlich zu sein, der aktuelle Anlass für den Unmut ist – mal wieder – diese Meldung:

Jetzt hat es uns auch selbst getroffen. Google hat beschlossen, das Parteibuch vom Email-Verkehr auszuschließen. Nutzername und das dazugehörende korrekte Passwort reichen Google nicht mehr, um auf eigene Emails zugreifen zu können. Das „Device“ sei geändert worden, behauptet Google, obwohl ich vor dem gleichen Laptop wie immer sitze, und da bloß einige der unzähligen Cookies gelöscht habe. Gmail hat angeboten, die Datenkrake mit einer anderen Email-Adresse zu füttern, um auf die eigenen Gmails wieder zugreifen zu können. Ich habe mich mangels Alternativen darauf eingelassen. Die Datenkrake Google hat daraufhin die per Code verifizierte Emailadresse entgegengenommen und den oben im Bild zu sehenden Mittelfinger gezeigt. Meine Benutzung der Emailadresse konnte anhand des Codes verifiziert werden, aber die Datenkrake Google gibt mir den Zugang zu meinem Email-Postfach trotzdem nicht zurück, sondern lacht mich aus, dass ich so blöd war, ihr noch mehr Daten zu geben. Ich bekomme schlicht keinen Zugang mehr zu meinen Emails. Anderen geht es wohl auch so: in einem Hilfe-Forum von Google-Nutzern heißt es zur Problematik schlicht, dass das Konto dann wohl weg ist. Na, super. Falls jemand Tips hat, wo es, am Besten außerhalb des NATO-, EU, oder 5-Eyes-Raumes, Email-Kontos gibt, auf die einfach mit Nutzername und Paßwort zugegriffen werden kann, und das am besten noch über Tor, seien sie hier gern gesehen.

Mit der zum Google-Konzern gehörenden Video-Plattform Youtube stehen die Dinge vermutlich eher noch schlechter. Aus fem Parteibuch-Artikel „Hidden behind propaganda a giant crime against Libya is fact“ hat Google’s Youtube praktisch alle Beweise für die Verbrechen von NATO, Al Kaida, Israel und Konsorten wegzensiert.

Und auch beim Kerngeschäft von Google, den Suchergebnissen der Suchmaaschine Google, sieht es wohl so aus, dass da inzwischen korrumpierte Rechenkünste eingesetzt werden, um den Propagandadreck von Israel, Nato und Co gezielt nach oben zu spülen. Kurzum, Google ist, obwohl der Mafia-Verein nett lächelt, böse, sehr böse. Google bemüht sich in offensichtlicher Zusammenarbeit mit der NSA und ähnlichen Desinformationsstellen, für NATO und Israel kritische Informationen zu unterdrücken, und schwachsinnige US-zionistische Kriegspropaganda zu befördern.

Doch selbst wenn das klar ist, ist es heutzutage alles andere als einfach, Internetgigannten wie Google zu umgehen. Dass im Hintergrund ähnliche zionistisch dominierte Scheusale wie Facebook und Amazon warten, macht das Problem nur noch schwieriger zu lösen.

