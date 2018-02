Syrische Armee rückt nördlich von Abu Dhuhour weiter vor

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Freitag berichtete, hat die syrische Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida nördlich von Abu Dhuhour nun auch das Dorf und den Hügel Tel Alloush eingenommen.

Inoffizielle Quellen meldeten, dass die syrische Armee heute in der gleichen Gegend weitere Dörfer eingenommen habe, darunter Ziyara Samayan. Demnach müsste es nun von der Provinz Hama bis hoch nach Aleppo eine ziemlich gerade und ohne größere Ausbuchtungen verlaufende Front geben, so wie das etwa auf einer frischen Karte von 24 Resistance Axis dargestellt wird.

Die große Frage ist, ob, und wenn ja, wie es an der Front nun weitergehen wird. Al Masdar News meldete heute im Laufe des Tages mehrfach, dass die berühmten Tigereinheiten der syrischen Armee die Front in Ost-Idlib nun verlassen würden, was darauf hindeuten könnte, dass die Armee an der Front erstmal nicht weiter vorzurücken gedenkt. Doch am späten Abend meldete Al Masdar News dann, dass die 124. Brigade der Republikanischen Garde soeben die Dörfer Tell Touqan, Al-Matakh, Ruwaydah und Zammar eingenommen habe, und die Armee damit ihren Vormarsch von Abu Dhuhour in Richtung Saraqib fortsetze.

Sollte das stimmen, dann scheint die Armee lediglich den Tigern eine Ruhepause zu gönnen und dafür die für den Vormarsch Richtung Saraqib und Fuah und Kafriya eingesetzten Einheiten auszutauschen.

