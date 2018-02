Syrische Armee nimmt zahlreiche Dörfer im Osten der Provinz Idlib ein

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete am heutigen Mittwoch, dass die syrische Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida im Osten der Provinz Idlib das Stadtzentrum von Abu Dhuhour sowie ein halbes Dutzend nahegelegener Dörfer und einen verlassenen Luftverteidigungsstützpunkt eingenommen hat.

Inoffiziellen Quellen zufolge hat die syrische Armee sogar noch rund ein Dutzend weitere Dörfer westlich und nördlich von Abu Dhuhour eingenommen. Am frühen Abend sah der heutige Fortschritt der Armee da auf einer Karte etwa wie folgt aus:

Am späten Abend meldeten inoffizielle Quellen dann auch noch, dass die syrische Armee das Gebiet zwischen den beiden Sumpfgebieten nördlich von Abu Dhuhour eingenommen hat:

Die Armee sichert damit nicht nur Abu Dhuhour, sondern geht gleichzeitig auch mit Riesenschritten in Richtung der nun nur noch 15 Kilometer von der Front entfernt liegenden Al-Kaida-Hochburg Saraqib voran.

Und im Nordosten der Provinz Hama hat die syrische Armee heute auch recht erhebliche Fortschritte im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS gemacht und unter anderem die Dörfer Jub Zuraiq und Abyan eingenommen:

Die syrische Armee zeigt damit, dass sie in der Lage ist, gleichzeitig die ISIS-Tasche in Nordost-Hama von Süden aufzurollen und an der Front von Abu Dhuhour erhebliche Geländegewinne zu erzielen. Begünstigt werden die Fortschritte der Armee durch den Umstand, dass zahlreiche der normalerweise in der Provinz Idlib aktiven Jihadi-Terroristen gegenwärtig von der Türkei für eine Offensive gegen den von starrsinnigen YPG-Separatisten beherrschten Bezirk Afrin ganz im Nordwesten Syriens eingesetzt werden.

Dort gelang der türkischen Armee und den von ihr unterstützten FSA-Jihadisten heute, die an der nördlichen Grenze zur Türkei gelegenen Dörfer Shankal und Bak Ubasi einzunehmen:

Hinter den Kulissen gibt es weiter russisch-türkische Abstimmungen. Die Präsidenten Russlands und der Türkei, Putin und Erdogan, haben heute ein Telefongespräch geführt. Dabei haben sie ihre Zufriedenheit mit dem Ergebnis der syrischen Dialog-Konferenz in Sochi bekundet und außerdem die russisch-türkische Kooperation zur Gewährleistung eines stabiles Betriebes der De-Eskalationszonen und das Zusammenspiel im Astana-Format diskutiert, wurde anschließend bei der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik berichtet.

Nachtrag Donnerstag 02:00h: Präsidiale Quellen der Türkei berichten vom Telefonat zwischen Putin und Erdogan, beide Seite seien übereingekommen, dass die Türkei sich mit der Einrichtung von militärischen Beobachterposten in der Gegend von Idlib beeilen möge.

Über vier Monate sind die Astana-Vereinbarungen zur Deeskalationszone Idlib inzwischen alt. Und in der iranischen Zone östlich der Eisenbahnlinie Hama-Aleppo gibt es – wie für die ganze Zone vereinbart – praktisch keine Al-Kaida-Terroristen mehr. In der russischen Zone zwischen der Eisenbahn und der Autobahn scheint es heute auch Fortschritte bei der Eliminierung von Al Kaida gegeben zu haben. Nur in der türkischen Zone westlich der Autobahn sind die Fortschritte sehr mager und Besserung ist kaum in Sicht, nach am Dienstag die Einrichtung eines Beobachterpostens durch das türkische Militär aufgrund eines Terrorangriffes auf den Konvoi gescheitert war. Nicht zuletzt dieser türkische Misserfolg, und die sich daraus ergebenden Konsequenzen, wozu etwa die Übertragung von Teilen des bisher türkischen Verantwortungsbereiches in der Deeskalationszone Idlib an Russland und den Iran gehören könnte, dürften Gegenstand des Telefonats gewesen sein.

