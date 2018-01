Syrische Armee nimmt Hügel im Nordosten der Provinz Hama ein

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete, hat die syrische Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS am gestrigen Dienstag im Nordosten der Provinz Hama einen „strategisch“ wichtigen Hügel eingenommen, von dem es eine weite Aussicht und einen Überblick über das Dorf Rasm Al Dahl gibt.

Inoffiziellen Quellen zufolge hat die syrische Armee das Dorf Rasm Al Dahl anschließend auch gleich eingenommen. Die Lagekarte der Gegend würde damit nun wie folgt aussehen:

Die syrische Armee rollt also die ISIS-Tasche um das Drei-Provinzeneck Hama, Idlib und Aleppo weiter von Süden auf. Von der Front in und um Abu Dhuhour etwas weiter nördlich gab es am Dienstag keine Nachrichten über neu eingenommene Orte, jedoch hat Al Masdar News ein erstes Video aus der inoffiziell bereits von der Armee aus der Hand von Al-Kaida-Terroristen eingenommenen, aber offiziell noch nicht für befreit erklärten Stadt Abu Dhuhour veröffentlicht. SANA berichtete ansonsten in seiner Meldung zum Kampfgeschehen am Dienstag noch, der syrischen Armee sei es in der Provinz Deir Ezzor in der Tiefe der Wüste nahe Al Mayadeen gelungen, fünf gepanzerte und mit MGs bewaffnete Fahrzeuge der Terrorgruppe ISIS zu zerstören, wobei die Besatzung getötet worden sei.

Von der Invasion der Türkei und ihrer Jihadi-Hiwis in den augenscheinlich von kurdischen YPG-Kräften beherrschten nordwestsyrischen Bezirk Afrin wurde am Dienstag berichtet, dass es der Türkei und ihren Proxies gelungen sei, das im Westen der Afrin-Tasche gelegene Dorf Khalil einzunehmen. Auf einer Karte sieht die Lage in der Gegend damit wie folgt aus:

Die Türkei und ihre Proxies sind damit von Westen her rund fünf Kilometer tief in den Bezirk Afrin eingedrungen, müssten aber, um von dieser Front bis zur Stadtgrenze von zu kommen, noch rund 19 weitere Kilometer zurücklegen. Wenn die Türkei und ihre Proxies in dem Tempo wie bisher weitermachen, so dauert es also vermutlich noch mehrere Wochen, bis sie an der Stadtgrenze von Afrin sind. Die YPG in Afrin scheint es deshalb in Verhandlungen mit der syrischen Regierung um Beistand nicht eilig zu haben. Der aus Sulimaniyah im Nordirak sendende kurdische TV-Sender NRT meldete am Dienstag, dass die syrische Regierung mit der YPG in Afrin nach wie vor keine Einigung über die Bedingungen zur Statioonierung syrischer Truppen im Bezirk Afrin erzielen konnte, um die türkische Invasion zu beenden, weil es nach wie vor Differenzen über den Umfang und das Ausmaß der Ausübung von syrischen Hoheitsrechten durch syrische Regierungstruppen gibt, und Vorschläge seit längerer Zeit ohne erkennbaren Fortschritt auf dem Tisch liegen. Aus dem weiter östlich in der Provinz Aleppo gelegenen Bezirk Manbij wurde unterdessen gemeldet, dass die türkische Luftwaffe dort am Dienstag Abend mal wieder einen Luftangriff auf eine YPG-Position geflogen hat, obwohl es in der Gegend nach wie vor Truppen ihres NATO-Partners USA gibt.

Die seltsame Geschichte des türkischen Militärkonvois, der am Montag Abend von der türkischen Grenze aus durch den von Al-Kaida-Terroristen beherrschten Westen der syrischen Provinz Aleppo in Richtung Al Eis an der Südwest-Aleppo-Front mit der syrischen Armee aufgebrochen war, ging am Dienstag mit einer Explosion am aufgrund von Kampfhandlungen auf halber Strecke hängengebliebenen Konvoi weiter.

Während westliche Hasbara-Sender, offenbar in der Hoffnung auf die Zerstörung der rusisch-türkischen Beziehungen, unter Berufung auf das britische Terror-Propaganda-Outlet SOHR meldeten, der türkische Konvoi sei von syrischen Regierungstruppen beschossen worden, bestritt die syrische Armee, den Konvoi attackiert zu haben. Nach der Explosion am Konvoi meldete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu, der Konvoi habe in Übereinstimmung mit dem Astana-Abkommen einen Beobachtungsposten errichten wollen, sei jedoch von Terroristen mit einer Autobombe attackiert worden, wodurch ein ziviler türkischer Begleiter des Konvois sein Leben verloren habe und ein türkischer Soldat sowie ein weiterer ziviler türkischer Begleiter des Konvois verletzt worden seien. Nach dem Bombenanschlag meldeten Terroristen nahestehende Webseiten, dass der türkische Militärkonvoi sich in die Türkei zurückgezogen habe.

Im russischen Ferienort Sochi ist am Dienstag unterdessen die große Dialogkonferenz zu Syrien zu Ende gegangen. Für Aufmerksamkeit hat dabei gesorgt, dass von der Türkei kurzfristig herangeschaffte Vertreter von in Syrien aktiven Terrorgruppen nach ihrer Ankunft in Sochi auf dem Flughafen einen Sitzstreik machten, um damit dagegen zu protestieren, dass es für sie keine Reservierung in einem Fünf-Sterne-Hotel gab und auf dem Flughafen von Sochi zwar Flaggen von Syrien, nicht jedoch die Flaggen ihrer Terrorgruppen zu sehen waren.

Während die sitzstreikenden Terroristen-Repräsentanten den Rückflug antraten und sich auf der Konferenz von der türkischen Delegation vertreten ließen, beschlossen die Teilnehmer an der Dialogkonferenz in einer Abschlusserklärung unter anderem, dass auch zukünftig die territoriale Integrität Syriens bestehen bleiben soll und dass eine aus 150 Personen bestehende Diskussionsgruppe für die Überarbeitung der syrischen Verfassung bei Begleitung durch die UNO gebildet werden soll. Der als Beobachter anwesende UNO-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, lobte die Annahme der Abschlusserklärung der Dialogkonferenz in Sochi in einem Zwischenruf lautstark.

