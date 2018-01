Syrische Armee rückt an der Front in und um Abu Dhuhur wieder vor

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur am gestrigen Montag berichtete, hat die syrische Armee nach intensiven Gefechten mit Terrroisten die südwestlich und westlich von Abu Dhuhur gelegenen Dörfer Jafer und al-Khafia sowie die Höhe Dahrit al-Khafia eingenommen.

Ergänzend dazu meldete SANA, dass die syrische Armee in der Stadt Abu Dhuhur Unterschlüpfe von Terroristen der Nusra Front gestürmt hat, wobei es gewalttätige Auseinandersetzungen gab, bei denen die Armee den Terroristen schwere Verluste beigebracht habe. Während inoffizielle Quellen gestern, wie schon vor einer Woche, auch die Einnahme der Stadt Abu Dhuhur vermeldeten, bestätigte SANA das noch nicht offiziell.

Dafür gab es gestern immerhin das erste Bild aus Abu Dhuhur, das einen syrischen Soldaten an einem Ortseingangsschild von Abu Dhuhur zeigt:

Es geht also wieder vorwärts an der Front von Abu Dhuhur, auch wenn die Armee damit heute noch nicht ganz so weit ist, wie vor einer Woche gedacht.

Am Montag Abend gab es dann noch mit Bildaufnahmen unterlegte Berichte, dass ein türkischer Militärkonvoi von der türkischen Grenze durch Terroristengebiet in Richtung der Autobahn Aleppo – Idlib, angeblich mit Ziel Al Eis an der Front zur syrischen Armee, unterwegs war.

Gab es das Ziel des Konvois wenigstens als Gerücht, so war hingegen bis zum Abend völlig unklar, was die Aufgabe des Konvois war. Bekannt ist allerdings, dass der türkische und der russische Außenminister zuvor miteinander gesprochen hatten. Halbwegs klar scheint dann lediglich wieder die Meldung zu sein, dass der Konvoi im Raum Qanatir pausieren musste, weil es vor ihm auf der Strecke in der Gegend von Qamari oder in Al Eis selbst Kampfhandlungen gegeben haben soll, wobei die je nach Quelle aus einem russischen Luftangriff oder einem Einsatz von Artillerie durch syrische oder iranische Kräfte in Al Hadher bestanden haben sollen.

Zur gegenwärtigen Position des türkischen Konvois scheint es keine Angaben zu geben.

Von der Invasion der türkischen Armee und türkischer Jihadi-Proxies in den nordwestsyrischen Bezirk Afrin zur Eliminierung des kurdischen PKK-Ablegers YPG dort wurde am Montag berichtet, dass die Türkei und ihre Proxies im Nordwesten des Bezirks einen Hügel eingenommen haben.

Der russische TV-Sender RT berichtete am Montag, dass die Türkei und die USA bezüglich des türkischen Militäreinsatzes gegen die YPG weiter auf Kollisionskurs sind, weil die Türkei demnächst beabsichtigt, die YPG auch weiter östlich in der Provinz Aleppo in der Gegend von Manbij zu eliminieren, die USA jedoch nicht beabsichtigen, ihre zur Unterstützung der YPG dort eingesetzten Soldaten aus der Gegend abzuziehen.

Nachtrag 06:50h: Al Masdar News meldet, der türkische Militärkonvoi sei inzwischen in Tal Al Eis angekommen.

