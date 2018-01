Auch neunte Runde von UNO-Gesprächen zu Syrien weitgehend ergebnislos

Auch die von der UNO in Wien organisierte neue Runde von Gesprächen syrischer Regierungsvertreter mit dem UNO-Sondergesandten Staffan de Mistura, während zur gleichen Zeit Repräsentanten einiger der von Saudi Arabien und Israel unterstützten Terroristen in Syrien ebenfalls in der Stadt weilten, verlief weitgehend ergebnislos.

Saudi Arabien, die USA, Britannien, Frankreich und Jordanien schlugen in einem informellen Papier, auf das sie sich Mitte Januar geeinigt hatten, vor, den syrischen Präsidenten Assad dadurch zu entmachten, dass seine Kompetenzen weitgehend auf den Regierungschef übertragen werden. Die Delegation der syrischen Regierung wies dieses Ansinnen der Terrorpaten umgehend brüsk zurück.

Schließlich wurde es dann von Propagandaschleudern der Terrorpaten wie der deutschen Tagesschau als Erfolg verkauft, dass sich in Wien sowohl die syrische Regierung als auch Repräsentanten einiger der von Saudi Arabien unterstützte Terroristen dafür ausgesprochen hatten, sich zukünftig in Ost-Ghouta an einen bereits zuvor in Astana vereinbarten, aber von Terroristen ständig gebrochenen Waffenstillstand zu halten, um darauf aufbauend in Ost-Ghouta Gefangene austauschen und humanitäre Hilfsgüter liefern zu können. Anführer wesentlicher der in Ost-Ghouta aktiven Terrorgruppen erklärten daraufhin umgehend, dass sie auch zukünftig nicht beabsichtigen, sich an den in Wien bekräftigten Waffenstillstand zu halten.

Im Nachgang zu dieser neunten Runde der von der UNO organisierten „syrisch-syrischen“ Gespräche erklärten die Repräsentanten der von Saudi Arabien geführten Terroristen schriftlich, dass sie an der von Russland organisierten Dialogkonferenz in Sochi am Montag und Dienstag nicht teilnehmen wollen. Kurz darauf erklärte ihr Sprecher Yahya al-Aridi jedoch, sie wollten ihre Entscheidung über ihre Teilnahme an der Konferenz in Sochi, die sie mit 26 von 36 Stimmen gefällt hatten, erst noch treffen und auf einer Pressekonferenz am Samstag bekanntgeben. In der Zwischenzeit, so scheint es, müssen sie sich noch detaillierte Instruktionen von den wesentlichen Staatssponsoren des Terrors in Syrien holen.

Die Verhandlungen zwischen der syrischen Regierung und der YPG in Afrin haben unterdessen bislang nicht dazu geführt, dass die syrische Armee nach Afrin eingerückt ist, sodass die Türkei und ihre Jihadi-Proxies am Freitag ihre Offensivbemühungen gegen den von kurdischen YPG-Kräften beherrschten nordwestsyrischen Bezirk Afrin wieder verstärkt aufgenommen haben. Sowohl die Türkei als auch die YPG meldeten bei den Kämpfen im Bezirk Afrin am Freitag große Erfolge. Die Realität dürfte hingegen eher so aussehen, dass die Frontlinien in Afrin nach zahlreichen Toten am Ende so ziemlich die gleichen wie zuvor waren.

Die Terrorgruppe ISIS vermeldete am Freitag unterdessen Erfolge im Kampf gegen rivalisierende Terrorgruppen. Aus dem mittleren Nordwesten Syriens meldete ISIS, gegen die Terrorgruppe Al Kaida vollständig gewonnen und damit die ganze Nord-Ost-Hama-Tasche unter ISIS-Kontrolle zu haben und aus dem Süden von Damaskus meldete ISIS, nach zwei Wochen harter Kämpfe von der saudisch geführten Terrorgruppe „Armee des Islam“ den Bezirk Zain vollständig erobert zu haben.

