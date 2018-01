Syrische Armee stürmt Abu Duhour

Die syrische Armee und ihre Partner haben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA zufolge im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida am heutigen Montag mit der Erstürmung der Bezirksstadt Abu Duhour im Osten der Provinz Idlib begonnen und eine Reihe von Dörfern nördlich und östlich von Abu Duhour eingenommen.

SANA meldete heftige Kämpfe der Armee gegen Terroristen in Abu Duhour und äußerte die Erwartung, dass eine offizielle Mitteilung über die Einnahme der Stadt nur noch eine Sache von einigen Stunden sei. Zur heutigen Mittagszeit gab es bereits einige etwas voreilige Berichte inoffizieller Quellen, dass die Armee Abu Duhour bereits eingenommen hatte, was später jedoch zurückgenommen wurde. Ob die Armee mit der Erstürmung von Abu Duhour im Laufe des Tages doch noch erfolgreich war, wird die Öffentlichkeit wahrscheinlich erst morgen erfahren.

Weiterhin wurde am heutigen Montag berichtet, dass die syrische Armee und ihre Partner im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS in der durch Abspaltung von der Idlib-Tasche neu gebildeten Nord-Hama-Tasche im Nordosten der Provinz Hama nun auch dsa Dorf Abu Hariq eingenommen haben. In dieser Tasche sollen sich russischen Angaben zufolge noch rund 1500 Terroristen aufhalten. Das dürfte angesichts des rund 1100 Quadratkilometer großen Geländes, was sie besetzen, und der rund 200 Kilometer langen Frontlinie zur Armee, die sie halten wollen, so wenig sein, dass die syrische Armee immer wieder Lücken in der Front findet, um vergleichsweise problemlos vorwärts zu kommen und die Tasche zu verkleinern. Das Militärmedienzentrum stellte die Lage im Osten von Idlib heute wie folgt dar:

Von größerer internationaler Aufmerksamkeit als die Lage im Osten von Idlib begleitet wurde auch heute wieder die türkische Invasion in den kurdisch geprägten Bezirk Afrin ganz im Nordwesten Syriens. Einer von Fort Russ verwendeten Karte zufolge versuchten die türkischen Streitkräfte und ihre Jihadi-Lakaien da heute an acht Stellen gleichzeitig von Südwesten, Westen, Nordwesten, Norden und Nordosten gegen die kurdisch geprägte Miliz YPG vorwärts zu kommen.

Zum Erfolg der türkischen Invasionsbemühungen in Afrin gibt es gegenwärtig unterschiedliche Darstellungen, die von großen Fortschritten bis zu überhaupt keinen Fortschritten reichen. Das einzige, worüber Konsens zu bestehen scheint, ist, dass es Tote auf allen Seiten gibt.

Einwohner aus der schiitischen Stadt Nubol, durch die die einzige nicht von der Türkei kontrollierte Verbindung nach Afrin läuft, sagen, die syrische Regierung lässt nach wie vor Nachschub für die YPG in Afrin durch, obwohl die YPG daran festhält, die syrische Armee nicht in den Bezirk Afrin hineinzulassen.

Aus dem Nordosten Syriens wurde heute indes berichtet, dass die türkische Armee dort an verschiedenen Orten gelegentlich US-gestützte YPG-Kräfte mit grenzüberschreitendem Feuer angegriffen hat. Ob sich daraus eine neue heiße Front entwickelt, bleibt jedoch noch abzuwarten.

