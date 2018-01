Syrische Armee baut Positionen in der Nähe von Abu Dhuhur aus

Die syrische Armee und ihre Partner haben im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida am heutigen Sonntag die Kontrolle über zahlreiche Dörfer in der Nähe des gestern eingenommenen Luftwaffenstützpunktes Abu Dhuhur erlangt.

Nördlich, nordöstlich und östlich des Luftwaffenstützpunktes Abu Dhuhur gelang es der Armee unter anderem, die Straße nach Tal Daman einzunehmen und zu sichern. Weiterhin hat die Armee einige Kilometer südwestlich von Abu Dhuhur vier Dörfer wieder eingenommen, und damit die Front in Richtung Sarakib wieder so hergestellt, wie sie dort vor der vor rund einer Woche geführten Konteroffensive von Al Kaida und Konsorten war. Und schließlich hat die syrische Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS noch ganz im zur Provinz Hama zählenden Süden der nun abgespaltenen Ost-Idlib-Tasche einige Dörfer eingenommen.

Auf einer von Southfront veröffentlichten Karte sieht der Osten der Idlib-Tasche damit wie folgt aus:

Ein Erklärung dafür, dass die syrische Armee im Osten der Idlib-Tasche nun scheinbar mühelos so große Fortschritte wie gestern und heute erzielen, ist, dass die Terroristen bei ihrer Konteroffensive offenbar in die Hunderte gehende Verluste erlitten haben und sie nun dementsprechend demotiviert sind, weiterhin zu versuchen, die syrische Armee im Osten der Idlib-Tasche aufzuhalten.

Ihre hohen Verluste und schlechten Siegchancen im Osten der Idlib-Tasche erklären vermutlich auch ein Stück weit, warum so viele dieser Terroristen bereitwillig dem türkischen Aufruf gefolgt sind, stattdessen mit Unterstützung der türkischen Streitkräfte gegen die kurdisch geprägten YPG-Milizen im Bezirk Afrin ganz im Nordwesten Syriens zu kämpfen. Das erwies sich heute jedoch schwieriger als sie gedacht hatten, wie einer ihrer Kommandeure einräumte. Von der Türkei von Norden und Westen aus kommend sind heute einige der türkischen Jihadi-Proxies unterstützt von türkischen F-16, Haubitzen und Leopard-Panzern an etwa fünf Stellen in den Bezirk Afrin eingedrungen.

Und da haben die türkischen Proxies dann auch ganz stolz Videos gemacht, wie sie in den grenznahen Dörfern umherstolzierten. Die YPG hat jedoch kurz darauf gemeldet, dass die türkischen Jihadi-Proxies in den Grenzdörfern in Hinterhalte geraten sind, sie sie wieder vertrieben hat und sie dabei auch gleich fünf türkische Panzer zerstört hat. Der legendäre libanesische Journalist Hosein Murtada meldete außerdem, dass einige der Invasoren bei der YPG in Gefangenschaft geraten sind.

Die YPG scheint in Afrin also so exzellent gegen die Türkei und ihre Jihadi-Proxies zu kämpfen, dass man fast meinen könnte, sie sei bei Hisbollah in Nubol und Zahraa zum Training gegangen. Während die Türkei sich damit darauf einstellen muss, dass es wohl mit der angedachten Einrichtung einer 30 Kilometer breiten Pufferzone in Afrin schwer wird, haben die türkischen Streitkräfte am späten Sonntag Abend erklärt, nun auch gleich den Angriff auf Manbij im Nordosten der Provinz Aleppo starten zu wollen.

Advertisements