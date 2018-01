Der Krieg um Syrien und Irak nach einem Jahr Trump

Auf den Tag genau vor einem Jahr ist Donald Trump als Präsident der USA vereidigt worden. So sei es einmal an der Zeit, zu schauen, wie sich die Lage seitdem entwickelt hat.

Zur Veranschaulichung der Entwicklung der Lage mag ein Blick auf Syrien und Irak besonders hilfreich sein, denn Syrien und Irak sind nicht nur die tödlichsten Konflikte des noch jungen 21. Jahrhunderts, sondern die dortige Entwicklung spiegelt auch in vielfältiger Hinsicht die geopolitische Entwicklung in der Welt wieder. Folgende Karte aus der Wikipedia zeigt die Entwicklung der Lage in Syrien und im Irak. Die verschienden Lakaien der zionistisch-wahhabitischen Terrorachse werden da in grau, weiß, grün und gelb dargestellt, die staatlichen Kräfte und ihre Partner der Achse des Widerstandes in rot.

Hier ist, wie die Lage in Syrien, im Irak und im Libanon der Wikipedia-Karte zufolge am 20.1.2017 ausgesehen hat:

Und hier ist, wie die Lage in Syrien, im Irak und im Libanon der Wikipedia-Karte zufolge am heutigen 20.1.2018 aussieht:

Leicht ist beim Vergleich der Karten erkennbar, dass die roten Kräfte der Achse des Widerstandes im letzten Jahr sowohl im Irak als auch in Syrien stark zugelegt haben, während die grau-grün-weißen Jihadi-Proxies der zionistisch-wahhabtischen Terrorachse stark geschrumpft sind, und die kurdisch-gelben Separatisten-Proxies der zionistisch-wahhabtischen Terrorachse sich zwar in Syrien recht deutlich ausgedehnt haben, sie aber im Irak mit Kirkuk und Nord-Nineweh etwa genauso viele Gebiete, die jedoch strategisch bedeutender sind, verloren haben. Ebenso ist erkennbar, dass es inzwischen wieder einen breiten Landkorridor der Achse des Widerstandes von Bagdad über Damaskus nach Beirut gibt, was der zionistisch-wahhabitischen Terrorachse besonders verhasst ist.

Diese vorhersehbare Entwicklung in Richtung eines Sieges der Achse des Widerstandes erklärt auch, warum die politischen und medialen Proxies der zionistisch-wahhabtischen Terrorachse US-Präsident Trump pausenlos mit boulevardeskem anti-russischem Propaganda-Unfug und Vorwürfen von Rassismus attackieren, obwohl die gleichen politischen und medialen Proxies der zionistisch-wahhabtischen Terrorachse selbst über Jahre hinweg systematisch anti-muslimischen Rassismus geschürt haben und Trump demonstrativ vorgeblich gute Beziehungen zu den führenden zionistisch-wahhabitischen Rassisten Netanjahu und Salman zur Schau stellt. Nicht Trumps Stil, Auftreten oder anstößige Äußerungen sind der Grund für die permanente Medienkampagne gegen Trump, sondern die vorhersehbare und fortschreitende militärische Niederlage der Proxies der zionistisch-wahhabtischen Terrorachse sind der Grund dafür. Besonders auffällig wurde das als die medialen Proxies der zionistisch-wahhabtischen Terrorachse Trump plötzlich in höchsten Tönen gelobt haben, nachdem Trump im April einmal nach einer False-Flag-Inszenierung zionistisch-wahhabitischer Terrorproxies ein syrisches Flugfeld symbolisch bombardieren lassen hat.

Weiterhin zeigt die Entwicklung der Lage in Syrien und Irak, dass nun nicht mehr die grau-grün-weißen Jihadi-Proxies die stärksten Kräfte der zionistisch-wahhabtischen Terrorachse in Syrien und Irak sind, sondern die kurdisch-gelben Separatisten-Proxies nun die stärksten Kräfte der zionistisch-wahhabtischen Terrorachse in Syrien und Irak sind. So erklärt es sich auch, dass nun die stur separatischen gelben Kräfte der zionistisch-wahhabtischen Terrorachse angegangen werden, wobei das unnachahmliche diplomatische Fingerspitzengefühl von Trump und seinem Außenminister Tillerson dabei möglichweise auch gleichzeitig noch für den Todesstoß der Beziehungen der USA zu ihrem NATO-Partner Türkei sorgen könnte.

