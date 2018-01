Syrische Armee nimmt zwei weitere Dörfer im Südosten der Provinz Aleppo ein

Die syrische Armee und ihre Partner haben am heutigen Donnerstag inoffiziellen Angaben zufolge bei stark windigem und nasskaltem Winterwetter im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida im Südosten der Provinz Aleppo die Dörfer Qaytil und Umm Salasil eingenommen.

Gängigen Kartendarstellungen zufolge, denen Feldkommentare der Armee allerdings gestern bei SANA diesbezüglich widersprochen haben, dass der Flaschenhals des Terroristengeländes im Nordosten der Idlib-Tasche nun nur noch etwa fünf Kilometer breit ist.

Die Offensive von Al Kaida und Konsorten auf die westliche Flanke der südlich von Abu Dhuhour stehenden Armeekräfte scheint demgegenüber in den letzten Tagen weitgehend eingeschlafen zu sein und auch heute wurden trotz der für Al Kaida günstigen Wetterbedingungen dort keine nennenswerten neuen Angriffe von Al Kaida gemeldet. Stattdessen scheint Al Kaida nun wieder verstärkt auf Video-Produktionen ihrer von Hollywood mit einem Oscar prämierten Schauspieltruppe „Weißhelme“ zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung im Sinne von Al Kaida zu setzen.

Ansonsten gab es heute trotz des kalten und windigen Regenwetters eine recht große kurdische Demonstration in Afrin gegen eine von der Türkei in den letzten Tagen mehrfach lautstark und mit viel Säbelgerassel angedrohte Invasion in die von YPG/PKK-Kräften beherrschte Enklave ganz im Nordwesten der Provinz Aleppo.

Außerdem kursieren Gerüchte, Russland habe seine mehrere Hundert Mann starken Friedenssicherungskräfte aus der Gegend Afrin abgezogen, die jedoch von ansonsten meist gut informierten Journalisten bislang nicht bestätigt wurden. Während der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu dazu heute der Hasbaraschleuder Reuters zufolge erklärte, die Türkei werde sich mit Russland und Iran bezüglich einer „Luftoperation“ koordinieren, waren der Generalstabschef der türkischen Streitkräfte Hulusi Akar und der türkische Geheimdienstchef Hakan Fidan heute in Moskau zu Gesprächen über Syrien mit dem russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu. Diese Gespräche wurden anschließend ohne in Details zu gehen als „produktiv“ beschrieben.

