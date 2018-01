Syrische Armee nimmt ein weiteres Dorf im Südosten der Provinz Aleppo ein

Abseits des Wetterberichts, der im Moment 8°C und ein paar Wölkchen, aber keine geschlossene Wolkendecke und keinen Regen in der umkämpften Gegend ausweist, gab es am heutigen Mittwoch nahezu keine unbestrittene Nachricht aus der umkämpften Gegend im Osten der Idlib-Tasche.

Die einzige unbestrittene Nachricht ist vermutlich die, dass das Militärmedienzentrum heute mitteilte, dass die syrische Armee und ihre Partner im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida im Südosten der Provinz Aleppo das Dorf Batiha eingenommen haben.

Ansonsten gab es heute vom Militärmedienzentrum zwei Videos. Das erste Video zeigt den gestern eingenommenen Tel Shahid und dessen Umgebung aus der Luft:

Das zweite Video zeigt die gleiche Gegend und die Straße von Tal Daman Richtung Aleppo vom Boden hat, und beweist, dass die Armee da inzwischen die volle Kontrolle hat:

Viel an Neuigkeiten ist das nicht, und zu der von Al Masdar News gemeldeten „großen Offensive“ der Armee in der Gegend nördlich der Airbase Abu Dhuhour zur Erstürmung der Dörfer Al-Jafra, Anadan Al-Sheikh und Abu Mujaher gab es bis zum Abend keine Folgemeldung, ob die Armee denn nun auch die Kontrolle über die Dörfer hat. Weil es keine Folgemeldung dazu gab, zeigen praktisch alle Karten diese drei Dörfer noch unter der Kontrolle von Terroristen stehend, auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass Terroristen die drei Dörfer auch nur eine Stunde halten könnten, wenn die Armee die Kontrolle darüber haben will.

Auch von den schweren Kämpfen der südlich von Abu Dhuhur stehenden Armeeeinheiten gegen den Terrorismus gab es zwar einige Gerüchte, aber praktisch keine bestätigten Informationen, die glaubwürdig bestätigt sind. Am Morgen wurden etwa auf einigen, oft terrornahen Kanälen Lagekarten verbreitet, denen zufolge die Terrorgruppe ISIS in der Nacht bei Al Jahman einen tiefen Vorstoß in die östliche Flanke der südlich von Abu Dhuhur stehenden Armeeeinheiten unternommen haben und da nun von Osten kurz vor Sinjar stünden. Am Nachmittag gab es dann sogar Lagekarten mit Behauptungen von Terroristen, ISIS sei nahe Sinjar in den Westen der Idlib-Tasche durchgebrochen und hätte damit für eine Einkesselung der südlich von Abu Dhuhour stehenden Armeeeinheiten gesorgt, auch wenn das nicht nur von syrischen Quellen, sondern auch von anderen Terroristen und Terrorsympathisanten bestritten wurde.

Aus Sicht einiger der Terrorgruppe Al Kaida und ihren Kumpanen nahestehender Propagandisten war der „erfolgreiche“ Vorstoß der Terrorgruppe ISIS nun ein „Beweis“ dafür, dass ISIS und die Armee zusammenarbeiten, weil ISIS sonst so ein tiefer Vorstoß nicht hätte gelingen können. Im Hintergrund solcher Behauptungen liegt dabei natürlich die Erinnerung, dass die gleiche ISIS-Gruppe vor einigen Monaten schon einmal durch Armeelinien aus der von ISIS-Terroristen beherrschten Uqairibat-Tasche in den Südosten der von Al-Kaida-Terroristen beherrschten Idlib-Tasche durchgebrochen war, und sich dort dann nicht etwa Al Kaida angeschlossen hat, sondern in harten Kämpfen Gebiete von Al Kaida erobert hat, was für die syrische Armee natürlich ein recht günstiger Umstand war. Sollte es nun der gleichen ISIS-Gruppe gelingen, aus dem umzingelten Osten der Idlib-Tasche – möglicherweise wieder durch von der Armee beherrschte Gebiete – in den von Al Kaida und Kumpanen beherrschten Westen der Idlib-Tasche, etwa in die Gegend der Terroristenhochburg Maraat Al Numan, zu gelangen, könnte das natürlich erneut zu interterroristischen Kämpfen führen, von denen letztlich nur die syrische Armee profitieren würde. So erklärt sich denn auch die Panik in den Reihen von Al Kaida und Kumpanen ob eines möglichen Durchbruches der ISIS-Terroristen in den Westen der Idlib-Tasche.

Southfront hingegen hat eine andere Lesart der angeblichen ISIS-Angriffe auf die Ostflanke der südlich von Abu Dhuhour stehenden Armee-Einheiten: nämlich die, dass die ISIS-Angriffe zeigen, dass ISIS und Al Kaida trotz aller Differenzen zusammenarbeiten und gemeinsam versuchen, die Armee südlich von Abu Dhuhour in die Zange zu nehmen. Southfront meint dazu allerdings, dass ISIS die Ostflanke der Armee südlich von Abu Dhuhour zwar angegriffen habe, dabei jedoch nicht vorwärts gekommen sei. Die Armee selbst hält sich, was die Kämpfe an den Flanken südlich von Abu Dhuhour angeht völlig bedeckt, und so ist es im Moment unmöglich zu sagen, wie die Situation da wirklich aussieht.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA veröffentlichte heute unterdessen eine lange Meldung, in der Feldkommandeure der syrischen Armee sich hochzufrieden zeigten, der Terrorgruppe Al Kaida in der Provinz Idlib in den letzten Wochen die Kontrolle über mehr als 90 Dörfer abgenommen zu haben, dabei über 1000 Quadratkilometer Gelände vom Terrorismus befreit zu haben und außerdem 50 gepanzerte Fahrzeuge der Terroristen zerstört zu haben. Weiterhin erklärten die Feldkommandeure bei SANA, dass die Armeeeinheiten in der Provinz Aleppo und die in der Provinz Idlib nur noch durch einen zwei Kilometer breiten Korridor, in dem die Dörfer Muzaywinah und Hayaniyah liegen, voneinander getrennt seien. Es ist unmöglich zu sagen, ob diese Behauptung zutreffend ist, aber wenn diese Behauptung zutreffend ist, bedeutet das, dass die syrische Armee die Verbindung der Armeeeinheiten in Aleppo und Idlib jederzeit problemlos herstellen kann und nahezu alle gängigen Lagekarten, die einen breiteren Korridor zeigen, in diesem Detail falsch sind. Außerdem erklärten die namentlich nicht genanten Feldkommandeure der Armee bei SANA, dass die Armee damit rund 150 von Terroristen beherrschte Dörfer im Drei-Provinzen-Eck Hama, Idlib und Aleppo eng umzingelt habe, und nachdem die Armee dieses Gebiet sowie Sinjar, Abu Dhuhour und Tamaniah unter Kontrolle habe, eine neue Straßenverbindung über Sinjar und Tal Daman nach Aleppo geöffnet werden kann, die den Umweg über Ithriya überflüssig macht. Und schließlich erklärten die Feldkommandeure der syrischen Armee bei SANA noch, dass die Erfolge der letzten Wochen die Armee in eine gute Ausgangslage versetzt haben, um bald auch mit Operationen gegen Al Kaida und andere Terrorgruppen in Maraat Al Numan und Sarakib beginnen zu können.

Nachtrag Donnerstag 00:20h: Das jüngste Gerücht von einer Lagekarte aus Nachrichten von terroristennahen Kreisen: ISIS soll im Osten der Idlib-Tasche nicht nur von der syrischen Armee reichlich Gebiet erobert haben, sondern auch noch 20 Dörfer von Al Kaida und ihren „moderaten“ Terrorkumpanen.

