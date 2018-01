Syrische Armee rückt vom Südosten der Provinz Aleppo weiter in Richtung Abu Dhuhour vor

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Dienstag mitteilte, sind die syrische Armee und ihre Partner heute im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida vom Südosten der Provinz Aleppo vorgerückt und haben dabei unter anderem die Dörfer Masih und Tell Masih eingenommen.

Damit befindet sich die Armee von Nordosten kommend nun nur noch rund acht Kilometer vom Luftwaffenstützpunkt Abu Dhuhour entfernt, wo die Terrorgruppe Al Kaida zusammen mit dem naheliegenden Städtchen Abu Dhuhour ihren wichtigsten Stützpunkt in der Gegend haben soll. Der noch nicht eingenommene Korridor zwischen den Frontlinien der unterschiedlichen Einheiten der syrischen Armee, durch den Zivilisten und Terroristen aus dem Osten der Idlib-Tasche in den Westen der Tasche flüchten können, dürfte damit im Nordosten von Abu Dhuhour nicht einmal mehr sechs Kilometer breit sein. Auf einer Karte von 24 Resistance Axis sieht die Lage im Osten der Idlib-Tasche damit wie folgt aus:

Schlüssel zu diesem Erfolg der Armee scheint die Einnahme des Hügelchens Tel Shahid einige Kilometer nördlich von Masih gewesen zu sein. In einem heute vom Militärmedienzentrum veröffentlichten Video von der Einnahme des Hügelchens ist von etwa Minute 4:30 einige Sekunden lang gut zu erkennen, dass es von diesem Hügelchen aus einen sehr weiten Einblick in das umliegende Gelände gibt, womit auf dem Hügelchen stehende Artillerie praktisch die ganze Gegend dominieren kann.

Weiterhin meldete SANA heute aus dem tiefen Südosten der Idlib-Tasche, dass es der syrischen Armee dort im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS gelungen ist, einen wichtigen Hügel einzunehmen, womit sie die Schlinge um die ISIS-Terroristen in den naheliegenden Dörfern Tutah und Abu Hariq enger ziehe.

Und schließlich gab es wie in den letzten Tagen auch heute wieder heftige Kämpfe an der westlichen Flanke der Nachschublinie zu den südlich von Abu Dhuhour stehenden Armeeeinheiten. Letzten inoffiziellen Informationen zufolge hat die syrische Armee, nachdem sie gestern das Dorf Atshan am Fuß der Flanke wieder eingenommen hat, heute auch das rund fünf Kilometer weiter nördlich liegende Dorf Tel Maraq wieder eingenommen. @EmmanuelGMay zeigt die aktuelle Lage an dieser Front auf einer Karte:

Während die syrische Armee den ursprünglichen Frontverlauf auf den ersten fünf Kilometern am Fuß der Westflanke wiederhergestellt hat, befindet sie sich auf den restlichen rund 35 Kilometern bis Abu Dhuhour nach wie vor auf Rückfallpositionen rund zwei bis fünf Kilometer hinter der Frontlinie, die sie vor dem breiten und umfangreichen Gegenangriff von Al Kaida und Konsorten innehatte.

Der türkische Präsident Erdogan hat unterdessen die NATO um Beistand beim Vorgehen gegen die Pläne der USA gebeten, eine von YPG/PKK-Milizen dominierte Grenztruppe für den von den USA und ihren Handlangern beherrschten Nordosten Syriens aufzubauen. Das US-geführte Militärbündnis NATO erklärte sich daraufhin natürlich für unzuständig, irgendwas gegen die USA zu unternehmen. Interessant wird es nun sein, zu schauen, ob die Türkei daraus Konsequenzen für ihren Umgang mit der NATO zieht.

