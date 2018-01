Weiterhin heftige Kämpfe im Osten der Idlib-Tasche

Im Osten der sogenannten Idlib-Tasche gab es auch am heutigen Montag heftige Kämpfe zwischen der syrischen Armee und ihren Partnern auf der einen Seite und den Terrorgruppen Al Kaida und ISIS sowie weiteren Terrorgruppen andererseits.

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA mitteilte ist es der syrischen Armee dabei heute im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida gelungen, im Südosten der Provinz Aleppo die Dörfer Hawbar und Sheikh Khalil sowie den Hügel Abu Ruwayl Ost einzunehmen. Ein Blick auf die Karte zeigt, dass die syrische Armee damit eine Nase in der nördlich von Abu Dhuhur gelegenen Front der Terroristen im Süden von Aleppo beseitigt und den Flaschenhals, durch den die Terroristen im Westen der Idlib-Tasche noch mit dem Südosten verbunden sind, enger und länger gemacht hat.

Weiterhin meldete SANA heute, dass es der syrischen Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS heute im Nordosten der Provinz Hama gelungen ist, das Dorf Hajila und das nahegelegene Hügelchen Masherfeh einzunehmen. Diese Fortschritte hat die Armee ganz im Süden des Ostens der Idlib-Tasche gemacht, wie ein Blick auf die Karte zeigt.

Die heftigsten Kämpfe tobten am heutigen Montag jedoch weiterhin an der westlichen Flanke der Nachschublinie der Armee nach Abu Dhuhour, was auf der Karte mit einem großen Kreis und nahegelegenen Strichen markiert wurde. Die Armee versucht sich dort trotz schlechten Flugwetters an einer Konteroffensive zum Zurückdrängen der unter Führung von Al Kaida kämpfenden Terroristen, während die Terroristen gleichzeitig weiterhin versuchen, weiter nach Osten vorzustoßen. Die Verluste dort scheinen auf beiden Seiten sehr hoch zu sein, aber am Abend sah es so aus, dass heute da keine Seite im Vergleich zu gestern entscheidend Gelände gewonnen hatte.

Nachtrag 20:40h: 24 Resistance Axis hat gerade eine übersichtliche Karte des gesamten Ostens der Idlib-Tasche veröffentlicht:

Da sieht es so aus, als wenn die Terrorgruppe ISIS gen Norden ziehend der Terrorgruppe Al Kaida ein ganzes Stück Gebiet abgenommen hat.

Nachtrag 20:50h: @Suriyak meint gerade, Einheiten der Armee haben von Tal Daman von Nordosten kommend die Orte Hulwiyah und Hayaniyah eingenommen, womit sie da nur noch rund sieben Kilometer von der Front der Armee bei Abu Dhuhour entfernt wären.

