Syrische Armee nimmt Hass-Plateau ein

Der syrischen Armee und ihren Partnern ist es im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida nach gestrigen Fortschritten in der Gegend am heutigen Samstag im Südosten der Provinz Aleppo gelungen, das gesamte Hass-Plateau einzunehmen.

Zunächst gelang es der syrischen Armee von Südosten auf der Hauptverkensstraße bis Tal Daman vorzurücken und gleichzeitig von mehreren Seiten mehrere Kilometer tief in die Halbtasche des Hass-Plateaus vorzustoßen.

Die in der Tasche des Hass-Plateaus noch verbliebenen Positionen von Al Kaida und Kumpanen waren damit völlig unhaltbar, da sie praktisch überall von vier Seiten unter Beschuss genommen werden konnten. Am Abend hat die Armee dann die komplette Straße von Khan Assar über Tal Daman und Breda bis nach Aleppo eingenommen, womit, falls es östlich der Straße noch Terroristen geben sollte, diese damit in einer geschlossenen Tasche sitzen würden.

Tatsächlich scheint es in der so gebildeten Tasche östlich der Straße jedoch keine Terroristen mehr zu geben.

Damit dürfte die Armee die Kontrolle über das gesamte Gebiet des Hass-Plateaus im Osten der sogenannten Idlib-Tasche haben, auch wenn die Armee da zur Stunde noch nicht in jedes Dorf eingerückt ist. Das rund 500 Quadratkilometer große Gebiet muss nun natürlich noch gründlich durchkämmt werden, aber selbst wenn es in dem einen oder anderen Dorf da noch eine Nachhut von Al Kaida geben sollte, haben die Terroristen in dem Gebiet keinerlei Bewegungsfreiheit mehr und harren da bloß noch ihrer Eliminierung.

