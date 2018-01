Al Kaida gibt Fronten im Südosten der Idlib-Tasche auf

Während die syrische Armee auch am heutigen Dienstag im Osten der Provinz Idlib weiter auf breiter Front gegen die Al-Kaida-Hochburg Abu Dhuhur vorgerückt ist, hat die Terrorgruppe Al Kaida einige ihrer Fronten im Südosten der Idlib-Tasche aufgegeben.

Aufgrund der zumindest stellenweise nicht mehr vorhandenen Fronten im Osten der von Al-Kaida-Terroristen beherrschten Idlib-Tasche ist die Lage dort heute ausgesprochen unübersichtlich. Nachfolgende Karten von 24 Resistance Axis, @EmmanuelGMay und @GeromanAT mögen die heutige, vom Zusammenbruch von Al Kaida im Osten der Provinz Idlib dominierte, Entwicklung verdeutlichen, so gut das möglich ist. Hier ist zunächst eine übersichtliche Karte von 24 Resistance Axis zur heutigen Entwicklung im Ostend er Idlib-Tasche:

Die Karte von @EmmanuelGMay zur heutigen Entwicklung ist vermutlich etwas präziser, aber damit eben auch etwas unübersichtlicher:

Und hier ist die letzte Karte von @GeromanAT, die recht detailliert, aber dadurch eben auch weniger übersichtlich ist:

Angesichts der teilweise aufgelösten Fronten ist es mitnichten zu erwarten, dass irgendeine Karte wirklich präzise ist. Trotzdem lassen sich darauf drei Trends erkennen.

1. Die syrische Armee rückt von Süden weiter auf breiter Front auf die Stadt und den Militärflughafen Abu Dhuhur vor. So schnell wie das Vorrücken der Armee dort in den letzten Tagen ging, könnte die Armee Abu Dhuhur möglicherweise binnen Tagen oder Stunden einnehmen oder von ihren Verbindungen nach Westen abschneiden. Zum Hintergrund sollte man wissen, dass in Abu Dhuhur nicht nur die Operationszentrale von Al Kaida für den gesamten Osten der Idlib-Tasche liegt, sondern durch Abu Dhuhur inzwischen auch die einzige Nachschubroute der Terroristen dorthin verläuft. Zwar gäbe es theoretisch die Möglichkeit, durch den rund 15 bis 20 Kilometer breiten Streifen zwischen Abu Dhuhur und der Süd-Aleppo-Front der Armee nördlich von Abu Dhuhur aus dem Westen der Idlib-Tasche in den Osten zu kommen und umgekehrt, aber praktisch ist das extrem unpraktibel, weil das Gelände direkt nördlich von Abu Dhuhur ein größeres Sumpfgebiet ist, über das die Armee von ihrer Süd-Aleppo-Front aus obendrein weitgehend Feuerkontrolle hat. Das bedeutet, dass, wenn die Armee die Kontrolle über den Ort Abu Dhuhur, den Militärflughafen Abu Dhuhur oder einen beliebigen Punkt auf der Verbindungsstraße zwischen Abu Dhuhur und der Stadt Saraqib gewinnt, der Osten der Idlib-Tasche de facto vom Westen abgeschnitten ist. Dabei sieht die militärische Situation bereits jetzt so aus, dass die syrische Armee an einigen Stellen höchstens noch rund fünf bis acht Kilometer von der letzten Nachschubroute zwischen dem Westen und dem Osten der Idlib-Tasche entfernt ist, womit die Armee schon fast Feuerkontrolle mit Anti-Panzer-Lenkwaffen über die letzte Nachschublinie der Terroristen ausüben kann. Und die Armee rückt geradezu stündlich weiter vor.

2. Für die an den Fronten im Osten der Idlib-Tasche eingesetzten Al-Kaida-Terroristen bedeutet dies, dass sie, wenn sie auf ihrer Position blieben, keine Chance mehr hätten, einer in den nächsten Stunden gekappten Nachschublinie und damit ihrer vollständigen Umzingelung und anschließenden Eliminierung zu entgehen. Aus diesem Grund haben, wie es inzwischen im Grunde auch die westliche Propaganda meldet, zahlreiche bislang im Südosten der Idlib-Tasche eingesetzte Al-Kaida-Terroristen ihre Positionen an der Front verlassen und ihr Heil in einer wilden Flucht in den Westen der Idlib-Tasche gesucht.

3. Die dadurch stark geschwächten und stellenweise überhaupt nicht mehr vorhandenen Fronten haben es der Armee im Südosten der Idlib-Tasche ermöglicht, vorzurücken und bislang von Al Kaida schwer gesicherte Frontabschnitte bei Jakusiyah und Rahjan recht mühelos einzunehmen und darüber hinaus vorzurücken. Ebenso ist es durch Al Kaidas Aufgabe von Fronten im Südosten der Idlib-Tasche zu erklären, dass es der versprengten ISIS-Gruppe dort heute gelungen ist, gleich ein Dutzend Kilometer weit in bislang von Al Kaida beherrschtes Gebiet vorzurücken und dabei rund 15 – vermutlich weitgehend menschenleere – Dörfer zu überrollen. Was in der westlichen Propaganda nicht steht, ist, dass die versprengte ISIS-Gruppe im Südosten der Idlib-Tasche viel zu klein ist, um die rund 40 Dörfer, deren Kontrolle ihr nun zugeschrieben wird, auch halten zu können. So berichtete @watanisy am heutigen Abend bereits, dass, während ISIS nordwärts zieht, die syrische Armee nun von Südosten aus in die bislang von der versprengten ISIS-Gruppierung gehaltene Tasche vorrückt. Die auf den Karten eingezeichneten „Gebietsgewinne“ der versprengten ISIS-Gruppe im Südosten der Idlibtasche dürften deshalb eher als Versuch einer Wanderbewegung der Gruppe durch verlassene Gebiete in Richtung Norden, um dann vermutlich Richtung weiter in Richtung Westen der Idlib-Tasche zu ziehen, zu interpretieren sein.

Wo Al Kaida gerade eine strategische Niederlage erleidet, wundert es Beobachter des Krieges nicht, dass die von Bashar Al Assad und im Volksmund als Al Kaidas Luftwaffe verspottete israelische Luftwaffe in der Nacht zum heutigen Dienstag mal wieder Positionen der syrischen Armee angegriffen hat. Während das syrische Außenministerium in Briefen an die UNO erklärt hat, Israel verfolge mit solchen Angriffen auf die syrische Armee das Ziel, den Terrorismus zu stärken, meint Patrick Cockburn, Israel habe die Luft- und Raketenangriffe in der heutigen Nacht ausgeführt, um der israelischen Forderung Nachdruck zu verleihen, auf die Gestaltung der Nachkriegsordnung in Syrien Einfluss nehmen zu dürfen. Was auch immer das israelische Ziel für diese Angriffskriegshandlungen gewesen sein mag, ist es jedoch schwer vorstellbar, dass Israel seinem Ziel damit näher gekommen ist. Die syrische Luftabwehr scheint offiziellen Armeeangaben zufolge diesmal nämlich bei der Abwehr recht erfolgreich gewesen zu sein, sodass Israel mit dem Angriff nicht nur nochmals bewiesen hat, ein terroristischer Schurkenstaat zu sein, sondern gleichzeitig auch seine militärische Impotenz zur Schau gestellt hat.

Advertisements