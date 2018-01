Syrische Armee nimmt Unterbezirksstadt Sinjar im Südosten der Provinz Idlib ein

Während in Russland und weiten Teilen Syriens heute das orthodoxe Weihnachtsfest gefeiert wurde, hat die syrische Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida im Südosten der Provinz Idlib das Städtchen Sinjar und eine Reihe weiterer Dörfer in der Umgebung eingenommen.

Das syrische Verteidigungsministerium hat dazu heute ein kurzes Video vom Vorrücken der syrischen Armee im Südosten der Provinz Idlib veröffentlicht:

Auf einer Karte von @EmmanuelGMay sehen die Fortschritte der Armee an der Front heute wie folgt aus:

Demnach ist die syrische Armee nun nur noch 14 Kilometer von der Al-Kaida-Hochburg Adu Dhuhur entfernt. Andere Beobachter gehen davon aus, dass die syrische Armee die weiter nordwestlich von Sinjar gelegenen Ortschaften Ajaz und Groß- und Klein-Karratin auch schon eingenommen hat, doch definitiv bestätigt scheint das zur Stunde noch nicht zu sein.

Nachtrag 22:00h: In Harasta direkt nordöstlich der Damaszener Innenstadt ist es der Armee heute gelungen, die Verbindung zu den abgeschnittenen Armeeeinheiten wiederherzustellen.

Die Armee gibt ihre vorgelagerte Position „Fahrzeugmanagement“ dabei nicht auf, sondern baut sie aus.

Nachtrag Montag 01:25h: @Suriyak meint, die syrische Armee hat nordwestlich von Sinjar die Ortschaften Ajaz und Groß-Karratin bereits eingenommen, nicht jedoch Klein-Karratin. Demnach sähe die Lage an der Front da wie folgt aus:

Außerdem sagt @Suriyak, dass Zivilisten in den vier südöstlich von Sinjar liegenden und noch nicht von der Armee eingenommenen Dörfern Maksar al Tahtani, Makaysar al Fawqani, Jubb al-Ghasab und Abu al Alaj die syrische Fahne gehisst hätten, nachdem sie die Terroristen vertrieben haben.

Das könnte natürlich auch einfach nur eine Umschreibung dafür sein, dass die dortigen Terroristen die Flucht von der Front ergriffen haben oder die Einwohner einen Seitenwechsel machen wollen. Wie dem auch sei, wenn irgendwas davon stimmt, sind das gute Nachrichten, und solche Entwicklungen würden den schnellen Vormarsch der Armee in den letzten Tagen plausibel erklären.

Nachtrag Montag 02:45h: Die zionistische Tagesschau lügt übrigens die Terrorgruppe Al Kaida in Syrien weiter zu „einer oppositionellen Gruppierung“ um. Zur heutigen Autobombe in Idlib meldete die Tagesschau:

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters galt der Anschlag dem Hauptquartier einer oppositionellen Gruppierung.

Der Name der von der Autobombe betroffenen „oppositionellen Gruppierung“ ist übereinstimmenden Angaben von syrischen Regierungsanhängern und Regierungsgegnern Ajnad al-Kavkaz (Soldaten des Kaukasus), eine von Rustam Azhiyev, einem tschetschenischen Schüler des bis zu seinem Tod 2002 international aktiven saudischen Terroristen Samir Saleh Abdullah, dessen vornehmlich aus kaukasischen und zentralasiatischen Söldnern bestehende Gruppe in Syrien jahrelang im Verbund mit Al Kaidas Eroberungsfront gekämpft hat.

Übrigens, noch etwas Hintergrund zu den Auseinandersetzungen unter den verschiedenen Jihadi-Terroristen in Idlib: Kürzlich war Ajnad al-Kavkaz bei Al Kaida wohl in Ungnade gefallen, weil die Gruppe sich solange nicht mehr an Kämpfen (gegen die syrische Armee) beteiligen wollte, bis sich die Terrorgruppen Al Kaida und Ahrar Al Sham auf eine gemeinsame Strategie für ihren Kampf geeinigt haben. So könnte auch der heutige Bombenanschlag in Idlib gegen Ajnad al-Kavkaz zu erklären sein: die Terrorgruppe Al Kaida hat nämlich gerade wütend Kampfverweigerer für ihre krachende Niederlage im Südosten der Provinz Idlib verantwortlich gemacht. Die heutige Autobombe könnte da durchaus eine Strafaktion gegen kaukasische Kampfverweigerer gewesen sein.

