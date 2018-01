Syrische Armee kommt im Süden der Provinz Idlib weiter rapide voran

Auch am heutigen Dreikönigssamstag ist die syrische Armee im Kampf gegen Al Kaida im Süden der Provinz Idlib inoffiziellen Meldungen zufolge wieder rund ein halbes Dutzend Dörfer vorangekommen.

Die syrische Armee hat damit nun die Straße von Shutayb nach Abu Dhuhour bis unmittelbar vor der Bezirksstadt Sinjar unter Kontrolle und steht auf einer Breite von rund einem Dutzend Kilometern unmittelbar südlich der Straße von Maraat Al Numan über Sinjar nach Saraa. Auf der Karte sehen die Front und die Lage am heutigen Abend damit in der Gegend etwa wie folgt aus:

Auf rund 75 Quadratkilometer soll sich das heute an dieser Front von der Armee eingenommene Gebiet belaufen und bis zur Terroristenhochburg Abu Dhuhour sind es von Süden nun nicht mal mehr 17 Kilometer. Geht der Vormarsch der Armee in dem Tempo weiter, könnte die Armee schon Ende der Woche den südlichen Ortsrand von Abu Dhuhour erreichen.

Was die Lage im Iran angeht, so haben dort auch am heutigen Samstag wieder Tausende Menschen an Demonstrationen für die islamische Republik und gegen die gewalttätigen Unruhen zum Jahreswechsel teilgenommen. Der Vorsitzende des iranischen Expertenrates Mohsen Rezayee erklärte unterdessen in den Medien, dass die blutigen Unruhen im Iran von einem Operationsraum in Erbil in der Kurdischen Autonomieregion des Irak unter Führung des CIA-Agenten Michael D’Andrea und Beteiligung von MEK-Terroristen, Saddam-Hussein-Loyalisten und saudischen und vermutlich auch emiratischen Offiziellen seit dem Herbst vorbereitet wurden. Die Zeitangaben decken sich mit der Beobachtung, dass die unzähligen gleichartigen Spam-Accounts auf Twitter, die seit Beginn der Unruhen Twitter mit völlig gleichlautender saudischer Anti-Iran-Propaganda fluten, allesamt im September 2017 angelegt worden zu sein scheinen.

Nachtrag 21:20h: Aus Harasta direkt nordöstlich der Damaszener Innenstadt wurde heute gemeldet, dass die Armee da nun zunächst auf den Flanken weiter vorwärts gegangen ist, bevor dann die Verbindung zu den abgeschnittenen Armeeeinheiten wiederhergestellt werden wird.

Und, schließlich wurde aus der (ehemaligen) Beit-Jinn-Tasche in Südwestsyrien gemeldet, dass die Armee nun auch in den Ort Beit Jinn selbst hineingegangen ist.

Nachtrag 23:25h: @sayed_ridha hat mitgeteilt, dass die syrische Armee zwischenzeitlich auch den auf der Straße von Maarat Al Numan nach Sinjar liegenden Ort Kafriya eingenommen hat.

Advertisements