Syrische Armee nimmt im Süden der Provinz Idlib weitere Dörfer ein

Millions of Iranians stand up to defend their country against foreign intervention.

This is why #US and their allies fear about Iran.

ملايين الإيرانيين ينتفضون للدفاع عن النظام الإيراني ضد التدخل الأجنبي#Iran #IranProtests #IranianProtests pic.twitter.com/9E7VqGpxlP

— Islamic World News (@A7_Mirza) January 5, 2018