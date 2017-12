Syrische Armee kommt im Süden von Idlib wieder ein paar Dörfer und Hügel voran

Der syrischen Armee ist es am heutigen Donnerstag inoffiziellen Meldungen zufolge im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida im Südosten der nordwestsyrischen Provinz Idlib unter anderem gelungen, das Dorf Dajjaj sowie die nahegelegenen Hügel Tel Maqta und Tel Warid einzunehmen.

Auf einer Karte von 24 Resistance Axis wurde der heutige Fortschritt der Armee in dem Gebiet wie folgt dargestellt:

Es geht an der Front trotz massiven Aufwandes durch die syrische Armee und ihre Partner nach wie vor nur langsam voran, aber im Vergleich zu den sehr schweren Kämpfen der letzten beiden Tage scheint das Vorankommen dort nun schon etwas leichter geworden zu sein. Über die Zeit werden die Terroristen auch an dieser Front nicht in der Lage sein, ihre hohen Verluste an Mensch und Material zu kompensieren und es summieren sich natürlich auch solche kleinen Fortschritte, sodass die syrische Armee dort demnächst mit der Einnahme der etwas bekannteren Orte Atshan und Abu Dali zwei kleinere Meilensteine erreichen könnte.

