Jahresrückblick 2012

Auf den Tag genau vor fünf Jahren ist hier an dieser Stelle im Parteibuch ein Rückblick auf das Jahr 2012 erschienen, der bis heute nicht allzuviel an Aktualität eingebüßt hat.

Da sich der Leserkreis des Parteibuches in den letzten fünf Jahren merklich geändert hat, die grundlegende geopolitische Problematik jedoch nach wie vor ausgesprochen relevant ist, möchten wir diesen Artikel hier folgend im Volltext zitieren, um auch neuere Leser anzuregen, sich damit vertraut zu machen. Aber da es auch für uns selbst interessant war, noch einmal in die Geschichte zu schauen, so wie wir sie vor fünf Jahren sahen, können wir uns vorstellen, dass es auch für längere Stammleser des Parteibuchs interessant ist, mit diesem Artikel noch einmal zurückzublicken.

Zwischenstand im dritten Weltkrieg

Veröffentlicht am 27. Dezember 2012 von einparteibuch

Im letzten Jahr des globalen Feldzuges zur Unterwerfung der freien Welt unter das faschistische Regime der Fanatiker von Wall Street, der in die Geschichtsbücher vermutlich als „Der lange Krieg“ oder „Dritter Weltkrieg“ eingehen wird, ist das Schlachtfeld deutlich größer geworden.

Das Hauptschlachtfeld besteht inzwischen aus einer nahezu durchgehenden, nur noch vom bislang stabilen Staat Iran durchbrochenen, Kriegszone vom östlichen Mittelmeer bis nach Kaschmir. Der vom südöstlichen Mittelmeer her 2011 gegen Libyen begonnene Afrika-Feldzug der Fanatiker von Wall Street hat inzwischen weite Teile der Sahelzone bis nach Mali im Westen Afrikas in eine Kriegszone verwandelt. Die Herrenmenschen von Wall Street, die ihre faschistische Achse „westliche Wertegemeinschaft“ nennen, arbeiten hart daran, möglichst bald ein einziges, durchgehendes Hauptschlachtfeld von der westafrikanischen Atlantikküste bis zum Himalaya zu bekommen.

Das Aufbohren der Front im Westen von der Atlantikküste in Nigeria quer durch die Sahelzone bis in die wilde Wüste im Dreiländereck Libyen-Sudan-Ägypten versucht die westliche Wertegemeinschaft durch die Entsendung von Truppen nach Mali zu erreichen. Der gegenwärtig in weiten Teilen noch vergleichsweise stabile Staat Ägypten, der derzeit noch einen Puffer zwischen der afrikanischen und der westasiatischen Kriegszone bildet, soll durch das Schüren einer von säkulärem Protest getragenen Bürgerkriegsauseinandersetzung gegen die islamisch geprägte Regierung dazu gebracht werden, seine duch seine geographische Lage naturgegebene Funktion als Brücke zwischen den afrikanischen und asiatischen Schlachtfeldern wahrnehmen zu können. Vom wahhabitisch beherrschten Sinai aus geht es durch Palästina und Jordanien dann direkt weiter nach Syrien und in den Irak. Um die Kriegslücke zwischen Syrien und Irak in Westasien und Afghanistan und Pakistan in Zentralasien zu schließen, bereitet die westliche Wertegemeinschaft einen frischen Feldzug gegen Iran mit Bombenterror und Propaganda vor. Von Balutschistan im Süden des Kontinents verläuft die Kriegszone dann beiderseitig der afghanisch-pakistanischen Grenze entlang der Durand-Linie geradewegs bis hoch zur chinesischen Grenze, wobei zu erwarten ist, dass die Front im Osten bald weiter über Kaschmir in den Himalaya einrücken kann.

Neben der Hauptkampfzone entlang der Linie Nigeria, Mali, Libyen, Sinai, Syrien, Irak, Balutschistan, Durand-Linie, Kaschmir ist die westliche Wertegemeinschaft darum bemüht, mit viel zionistischer Propaganda und wahhabitischem Terror sicherzustellen, dass die Hauptkriegszone nicht durch Frieden in den Flanken gestört wird. Die südöstliche Flanke der Kriegszone wird dadurch abgesichert, dass die Linie Sudan, Südsudan, Ähtiopien, Eritrea, Somalia, Golf von Aden, Jemen, Arabisches Meer, Balutschistan weiterhin permanent mit Bomben, Terror und Propaganda überzogen wird. Die nordwestliche Absicherung der Kriegsflanke durch Terror und Propaganda versucht die westliche Wertegemeinschaft weiterhin von Syrien, Nordirak weiter über den Südosten der Türkei und Nachitschewan, durch den Kauskasus, von da an mit einem Abstecher in die russischen Kaukasusrepubliken quer durch Zentralasien bis nach Kirgisien und schließlich weiter in Richtung Urumqi in China voranzutreiben.

Nach den taktisch bedingten Rückschlägen im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends, der dadurch verursacht war, dass die Fanatiker von Wall Street bei der Zerstörung der freien Welt zuwenig auf zionistische Propaganda und wahhabitischen Terror und zuviel auf teure Besatzungstruppen gesetzt haben, hat der Feldzug der westlichen Wertegemeinschaft unter Führer Barack Obama zur Unterwerfung der freien Welt wieder an Schwung und Wucht gewonnen.

Ähnlich wie schon der zweite Weltkrieg mit religiösem Hass gegen Andergläubige vorangetrieben wurde, treibt die westliche Wertegemeinschaft nun den dritten Weltkrieg mit religiösem Hass gegen Andergläubige voran. Als besonders effizient hat sich dabei in den letzten Jahren die von der westlichen Wertegemeinschaft über ihre Sateliten verbreitete wahhabitische Propaganda zum Vorantreiben der Ausrottung der Schiiten erwiesen. Ganz gleich ob im Libanon, in Syrien, im Irak, in Afghanistan, in Pakistan, überall stehen Schiiten und andere friedliche Muslime dem Krieg im Weg. Dem Vorbild des zweiten Weltkrieges folgend hat die westliche Wertegemeinschaft darauf reagiert, indem sie von ihren Satelliten aus in alle Volksempfänger Botschaften einspeiste, mit denen die Bevölkerung dazu angehalten wurde, Schiiten den garaus zu machen. Spätestens den Ereignissen von Ruanda ist den Anführern der westlichen Wertegemeisnchaft bekannt, dass mit medialer Anstachelung zu Hass und Gewalt ebenso viele Gegner umbringbar isnd wie mit Nuklearwaffen, und dass dabei gleichzeitig die Umwelt geschont wird.

In allen islamischen Staaten, wo die Satelliten der westlichen Wertegemeinschaft den in den Golfstaaten gekochten wahhabitischen Hass verspritzen gibt es am laufenden Band Morde und Terroranschläge gegen Schiiten und andere religiöse Toleranz predigende Gemeinschaften, in Nigeria, in Jemen, in Syrien, im Irak, in Pakistan, in Afghanistan, im Kaukasus, in Zentralasien bis hin zum Westen Chinas, was aus jedem friedlichen Land binnen kurzer Zeit ein Schlachtfeld ganz nach dem Geschmack der westlichen Wertegemeinschaft macht. Gleichzeitig wird in den nicht-islamischen Industriestaaten der westlichen Wertegemeiscnhaft pausenlos eine zionistische Giftbrühe verspritzt, die Schiiten als das Böse der Welt darstellt, als Islamisten, Terroristen und Schabihas, Diktatoren und Schergen, und wahhabitisch aufgehetzte Mörder im Namen von Religion zu Rebellen, Freiheitskämpfern, gar zu konservativen, gemäßigten Muslimen umdefiniert. Über dreißig Jahre benutzt die westliche Wertegemeinschaft nun schon „die wahhabitische Marke“ des Islam, deren Erfolg beim Kampf gegen die Urboshaftigkeit des Kommunismus in Afghanistan Hillary Clinton lobend herausstellte, um friedliche Staaten in von Terror geprägte Kriegszonen zu verwandeln.

Mit der Erschaffung einer durchgehenden wahhabitischen Kriegszone von Nigeria bis zum Westen Chinas hat die westliche Wertegemeinschaft ihren bislang größten Erfolg erreicht, die Heimat von mehr Menschen in eine Kriegszone verwandelt als es den Mittelmächten im zweiten Weltkrieg gelungen ist. Doch ebenso wie es im zweiten Weltkrieg nach der fehlgeschlagenen Eroberung von Moskau und Stalingrad bereits absehbar war, wie der Krieg ausgehen wird, so ist es bereits heute absehbar, wie der gegenwärtig von der westlichen Wertegemeinschaft geführte dritte Weltkrieg ausgehen wird.

Während die westliche Wertegemeinschaft und die Fanatiker von Wall Street es mit größter Anstrengung geschafft haben, weite Teile der Welt in eine Kriegszone zu verwandeln, haben sie zur Finanzierung ihres wahhabitisch-zionistischen Feldzuges gegen die freie Welt ihre Gesellschaften zerstört, ihre Industrien verkauft und müssen nun hilflos mitansehen, wie derweil China in Ostasien eine wirtschaftliche Macht geschaffen hat, der sie nicht gewachsen sind. Panisch versucht die westliche Wertegemeinschaft nun, ihre Lakaien in Ostasien, von den Philippinen bis Japan, zum Krieg gegen China anzustacheln, die Partner Chinas, von Indien bis Indonesien, zum Hass gegen China aufzuhetzen und mit Regime-Change-Bemühungen wie in Myanmar und Malaysia zu überziehen.

Die Niederlage kommt für die westliche Wertegemeinschaft immer näher. Die Zeichen stehen schon fast so deutlich an der Wand wie der kurz vor Ende des zweiten Weltkrieges in Berlin zu hörende Kanonandonner der roten Armee. Während sie offensiv bemüht ist, im Vorwärtsgang die freie Welt anzuzünden, sieht sich die westliche Wertegemeinschaft an der Heimatfront bereits gleichzeitig gezwungen, durch ihren Bankrott aufkommende Drogenbanden in Arizona und Texas sowie Aufstände in Griechenland und Spanien zu bekämpfen. Während die westliche Wertegemeinschaft in einer historischen Rezession befindet, weil seit Jahren mit nichts Anderem beschäftigt ist, als fremde Staaten in Brand zu setzen, sind die Fanfaren aus China bereits an der Wall Street zu hören. Die Wirtschaftsleistung eines von der westlichen Wertegemeischaft erfolgreich zerstörten Staates wie Libyen entsteht in China gegenwärtig alle zwei Wochen neu. Jeden Monat entsteht in China mehr zusätzliche Wirtschaftsleistung als sie die westliche Wertegemeinschaft in zwei Jahren in Syrien mit Sanktionen, Propaganda und Terror zerstören konnte.

Wirtschaftsleistung ist kriegsentscheidend. So haben nicht zuletzt die funktionierenden Fabriken der USA den zweiten Weltkieg entschieden. Chinas funktionierenden Fabriken und die fleißigen Chinesen sind gegenwärtig im Begriff, den dritten Weltkrieg zu entscheiden. Ähnlich wie es nach der fehlgeschlagenen Eroberung von Moskau und Stalingrad noch einige Jahre dauerte, bis die Faschisten geschlagen waren, und das Verbrechen danach noch viele Opfer forderte, so wird es auch im gegenwärtigen langen Krieg noch eine Weile dauern und noch viele Opfer werden sterben, bis die Faschisten geschlagen sind. Im nächsten Jahr ist mit dem Zusammenbruch des faschistischen Reiches vermutlich noch nicht zu rechnen, eher mit noch aggressiverem wahhabitischem Terror, noch mehr zionistischer Propaganda und noch verheerenderen NATO-Bomben.

Noch dudeln die Volksempfänger und die Truppen des faschistischen Reiches der westlichen Terrorgemeinschaft stehen raumgreifend auf dem riesigen Schlachtfeld. Sie werden aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche der Heimatfront zurückweichen müssen, aber das wird noch lang und blutig. Das Jahr 2013 wird vermutlich ähnlich wie 1943 als ein Jahr in die Geschichte eingehen, wo der Bevölkerung an der Heimatfront des faschistischen Reiches der unausweichlich bevorstehende Zusammenbruch eigentlich hätte offensichtlich sein müssen, und spätere Generationen sich fragen, wie es sein kann, dass die Bevölkerung nichts gemerkt haben will.

Im Kriegswinter 2012/2013 wünscht das Parteibuch ein frohes neues Jahr.