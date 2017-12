Syrische Armee kommt im Kampf gegen Al Kaida weiter voran

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur am heutigen Samstag meldet, ist die syrische Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida sowohl in der Idlib-Tasche als auch in der Beit-Jinn-Tasche wieder ein Stück weiter vorangekommen.

Was die Idlib-Tasche angeht, so hat die syrische Armee dort im Süden der Provinz Idlib nun den Ort Tall Khinzir eingenommen und einige Kilometer weiter im Südosten der Provinz Aleppo Rasm as Sayalah, Sayr al Bayḑ, Aziziyah und Abiseh wieder unter Kontrolle gebracht. @EmmanuelGMay hat eine übersichtliche Karte dazu gemacht:

Die verschiedenen Fronten Richtung Abu Dhuhur lassen erahnen, dass eine wesentliche Taktik der syrischen Armee darin besteht, Al Kaida durch gleichzeitige Angriffe an unterschiedlichen Stellen zu überlasten.

Aus der Beit-Jinn-Tasche wurde heute vom Kampf gegen die von „Israel“ unterstützte Terrorgruppe Al Kaida gemeldet, dass die syrische Armee die Tasche nun definitiv in zwei Teile zerlegt hat.

Beinahe noch wichtiger könnte es sein, dass Al Kaida damit offenbar nur noch einen Hügel in der Beit-Jinn-Tasche beherrscht, in nachfolgender Karte in Grün markiert.

Das dürfte bedeuten, dass es nun fast für den ganzen Rest der Idlib-Tasche für die Armee nun vorteilhafterweise nur noch bergab geht. Dem zionistischen Regime dürfte es dadurch zukünftig noch schwerer fallen, seinen Al-Kaida-Schützlingen in der Beit-Jinn-Tasche erfolgreich zu Hilfe kommen zu können.

