Syrische Armee kommt im Süden der Idlib-Tasche voran

Inoffizielle Quellen meldeten am heutigen Sonntag, dass die syrische Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida im Süden der Idlib-Tasche rund ein halbes Dutzend Dörfer eingenommen hat.

24 Resistance Axis hat eine Karte dazu:

Der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur zufolge ist die Armee noch nicht ganz so weit, aber auch die dortige Meldung heute macht klar, dass die Armee in dem Gebiet von Süden Richtung Norden vorwärts kommt.

Ansonsten steht Jerusalem gegenwärtig im Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit. Im Zuge Auseinandersetzung um die kürzliche Quds-Erklärung von US-Präsident Trump hat der türkische Präsident Erdogan heute „Israel“ einen Terrorstaat, der Kinder ermordet, genannt, und versprochen, alle Mittel einzusetzen, um das zionistische Gebilde zu bekämpfen. Mit Spannung wird deshalb die von Erdogan für Mittwoch in der Türkei einberufene Sitzung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit erwartet. Das jordanische Parlament hat derweil infolge von Trump Quds-Erklärung einer Kommission grünes Licht gegeben, den jordanisch-israelischen Friedensvertrag von 1994 zu überprüfen.

In verschiedenen Städten der Welt gab es auch am heutigen Sonntag wieder Demonstrationen gegen die israelische Einvernahme von Al Quods, so etwa in Istanbul und Jakarta.

Bei einer von der Volksfront zur Befreiung Palästinas organisierten Kundgebung in Gaza richtete sich der Zorn der Demonstranten insbesondere auch gegen das offen mit Trump und „Israel“ kollaborierende saudische Regime. Der iranische Präsident Rouhani hat dem saudischen Regime unterdessen angeboten, die saudisch-iranischen Beziehungen wiederherzustellen, wenn die Saudis ihre Beziehungen mit Israel kappen und mit der Bombardierung des Jemen aufhören.

Zionistenführer Netanjahu hat derweil bei einem Besuch in Frankreich weiteres Öl ins Feuer gegossen, indem er die Palästinenser öffentlich dazu aufrief, Al Quds als Hauptstadt des zionistischen Gebildes anzuerkennen, was Palästinenser, Araber und Muslime natürlich nur als weitere Provokation empfinden können.

