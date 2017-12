Martin Schulz: „Wir sind radikale Pro-Europäer“

Der Eurokrat Jean-Claude Juncker hat 1999 die Methodik des transatlantischen Elitenprojektes EU wie folgt beschrieben: „Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“

Unglaublich, aber wahr: der vom hochbezahlten Eurokraten zum Führer der deutschen Arbeiterpartei SPD gewendete begnadete Redenschwinger Martin Schulz hat soeben auf den CSU-Vorwurf, er sei ein Europa-Radikaler erklärt, nicht nur er, sondern seine ganze Partei seien das. Wörtlich sagte er: „Wir sind radikale Pro-Europäer“.

Der Streit geht darauf zurück, dass Martin Schulz auf dem SPD-Parteitag am Donnerstag gefordert hatte, spätestens im Jahre 2025 die Vereinigten Staaten von Europa zu verwirklichen.

Und drohend hatte der Eurokrat Martin Schulz dem dabei hinzugefügt:

„Wer dann dagegen ist, der geht dann eben aus der Europäischen Union raus.“

Ich gehe dann mal. #IchAuch

