Russischer Generalstab: Syrische Armee führt Aufräum-Operation gegen besiegte Terrorgruppe ISIS durch

Wie General Sergei Rudskoi, der Leiter der Hauptoperationsabteilung des russischen Generalstabs, am heutigen Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Moskau erklärte, führt die syrische Armee gegenwärtig eine Aufräum-Operation gegen die geschlagene Terrorgruppe ISIS in der Nähe ihrer letzten ehemaligen Hochburgen durch.

In den befreiten Ortschaften wird entmint und nach versteckten ISIS-Sabotagetrupps gesucht. Weiter führte General Rudskoi aus, dass der finale Schlag gegen die letzten ISIS-Bastionen am östlichen Ufer des Euphrat von Volksmilizen örtlicher Stämme mit russicher Unterstützung und Planung in einem gemeinsamen Operationszentrum in Salihiya ausgeführt wurde. Besonders interessant ist in dem Zusammenhang die Karte zur Lage in Syrien, die hinter General Rudskoi im Großformat hing.

Um die Karte zu verstehen, mag eine Übersetzung der Legende hilfreich sein:

– (rosa) von der syrischen Armee kontrollierte Gebiete

– (pink) von Einheiten der östlichen Stämme des Euphrats kontrollierte Gebiete

– (hellgelb) von Kurden kontrollierte Gebiete

– (orange) Deeskalationszonen

– (hellblau) von Einheiten der Opposition kontrollierte Gebiete.

Zunächst mal ist dabei auffällig, dass die von Russland als „Opposition“ betrachteten Einheiten über nicht sonderlich viel Gebiet verfügen, um genau zu sein, nur die Azaz-Al Bab-Jarabulus-Tasche im Norden und die Tanf-Tasche im Süden. Selbst wenn man die Deeskalationszonen noch ganz oder, was realistischer ist, teilweise der „Opposition“ zurechnet, wird da nicht viel von der „Opposition“ kontrolliertes Gebiet draus. Der Knüller auf der Karte ist aber das Gebiet in pink, dass der russische Generalstab auf seiner Karte als „von Einheiten der östlichen Stämme des Euphrats kontrollierte Gebiete“ beschreibt, und die Rudskoi zufolge mit russischer Unterstützung und Planung eingenommen worden sein sollen. Da sind die ganzen großen Ölfelder östlich des Euphrat bei, einschließlich des Omarfeldes, von dem die Israel-Lobby unbedingt wollte, dass die syrische Regierung da nicht die Kontrolle drüber bekommt, um darauf aufbauend einen leistungsfähigen Korridor Bagdad-Damaskus und ein Erstarken der Regierung in Damaskus zu verhindern. Während der letzten Wochen hatten denn auch praktisch alle Karten diese Gebiete als von US-gestützten SDF-Kräften eingenommen ausgewiesen, was von manchem Freund Syriens hier schon als demoralisierendes Zeichen dafür gesehen wurde, dass die syrische Armee das Rennen um die wichtigen Ölquellen östlich des Euphrat gegen die US-gestützten Kräfte verloren hat. Wir hatten hier im Parteibuch dazu jedoch schon vor einem Monat darauf hingewiesen, dass der legendäre iranische Generalmajor Qassem Soleimani und seine Quods-Brigaden des IRGC am Euphrat aktiv sind, dass es iranische Berichte gab, zahlreiche Stammeskämpfer der Gegend hätten sich den als „Palästinensermiliz“ bezeichneten Quds-Brigaden angeschlossen und dass es iranische Berichte gab, denen zufolge „Spezialkräfte der syrischen Armee“ die Ölquellen unter Kontrolle gebracht hätten.

Und genau das scheint nun der russische Generalstab offiziell bekannt gegeben zu haben: nicht wie Israel und Kumpane in den letzten Wochen gedacht haben, US-geführte SDF-Kräfte, sondern mit Russland und der Achse des Widerstandes verpartnerte Kräfte haben die wichtigen Ölfelder östlich des Euphrat unter Kontrolle. Noch eine Anmerkung zum US-Militär diesbezüglich: in den letzten Wochen hatten die USA mehrfach den Eindruck erweckt, sie hätten das israelische Ziel übernommen, der syrischen Armee die Kontrolle über die Ölfelder zu verwehren, doch dazu, dass unter dem Schutz der russischen Luftwaffe operierende Kräfte die Ölquellen eingenommen hatten, haben die US-Militärs in den letzten Wochen kein Sterbenswörtchen gesagt, und unternommen haben sie dagegen offenbar auch nichts.

Ansonsten war der Tag heute von Nachrichten zu Trumps gestriger Entscheidung, Al Quds als Hauptstadt Israels anzuerkennen, geprägt. Viel passiert ist da bislang aber noch nicht. Hisbollah-Generalsekretär Hassen Nasrallah hat dazu heute eine Brandrede gehalten, die Hamas-Führung in Gaza hat für morgen einen Tag des Zorns und den Beginn einer Intifada angekündigt, aus Gaza sind ohne einen Schaden anzurichten ein paar Raketen auf Israel geflogen, worauf die IDF Vergeltungsmaßnahmen gegen Gaza eingeleitet hat, und natürich gab es palästinensiche Demonstrationen, bei denen einige Palästinenser verletzt wurden.

Advertisements