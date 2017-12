Armeeeinheiten aus Mayadin und Bukamal treffen sich

Wie inoffizielle Quellen mitteilten, haben Tigereinheiten der syrischen Armee von Al Mayadin aus und Einheiten der Achse der Widerstandes von Al Bukamal aus am heutigen Mittwoch eine Verbindung untereinander hergestellt.

Es wird dazu inoffiziell auch bereits berichtet, die syrische Armee habe damit das komplette westliche Euphrat-Ufer zwischen Deir Ezzor und der irakischen Grenze, womit der Achse des Widerstandes nun eine Autobahn von Teheran über Bagdad und Damaskus nach Beirut als Verbindung zur Verfügung stehe.

Auch wenn die Autobahn zwischen Bukamal und Mayadin wohl doch noch nicht ganz frei ist, so ist der strategische Sieg der Achse des Widerstandes über den insbesondere von Israel und seinen Lakaien vorangetriebenen Versuch, die durch den Sieg der Achse des Widerstandes im US-initiierten Irakkrieg geschaffene Verbindung durch die Herbeiführung und Unterstützung eines Terrorkrieges in Syrien und im Irak dauerhaft zu kappen, damit, wenn nicht schon da, doch zumindest greifbar nah. Ob dieser strategische Sieg heute oder erst in einer Woche gefeiert werden kann, spielt dabei keine Rolle.

Damit ist es nicht genug der guten Nachrichten: auch in der Beit-Jinn-Tasche in Südwestsyrien zeichnet sich nun wohl immer deutlicher ein Sieg der syrischen Armee und ihrer Partner gegen die dortigen von Israel unterstützten Terroristen ab.

Nachtrag 17:25h: Das russische Verteidigungsministerium hat Syrien soeben für vollständig von ISIS befreit erklärt.

Und noch was aus Europa: In Tschechien wurde heute der der Russland-Freundlichkeit verdächtigte Unternehmer Andrej Babis als neuer Ministerpräsident vereidigt. Sehr zum Missfallen des zwangsgebührenfinanzierten deutschen Hasbara-Senders „Tagesschau“ könnte Babis – sich auf die rechte tschechische Partei SPD und die Kommunisten stützend – die Parteien der Lakaien der zioatlantischen Kriegsmafia ausmanövrieren.

Advertisements