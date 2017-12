Siegesfeier in Sanaa

Die Regierung in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa und ihre Unterstützer feierten am heutigen Dienstag den Sieg über die Verschwörung von Ex-Präsident Saleh mit der saudisch-zionistischen Achse des Terrors mit einer Großkundgebung.

Die saudischen Wünsche, die Anhänger von Ali Saleh zur saudischen Eroberung von Sanaa zu benutzen, dürften sich damit als unrealisierbar herausgestellt haben.

#هاااااااام#اليمن

مشهد جوي لمسيرة الشكر لله على تجاوز محنة ميليشيا الخيانة ودعما للدولة

#سقوط_المؤامرة pic.twitter.com/jCu1FExImL — امير الشريف (@amir__l) December 5, 2017

US-Präsident Trump hat derweil den Präsidenten der palästinensischen Autonomiebhörde Abbas und Staatsführer der Region darüber informiert, dass er am morgigen Mittwoch beabsichtigt, sein Wahlversprechen wahrzumachen, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und das dortige US-Konsulat dementsprechend zukünftig in den Status der US-Botschaft in Israel zu erheben. Praktisch dürfte das erstmal bedeuten, dass die den israelischen Plänen zur Bildung einer formalen zionistisch-wahhabitischen Achse gegenüber aufgeschlossenen arabischen Staatsführer aus Saudi Arabien und mit ihnen verbündeten Staaten unter weiteren innenpolitischen Druck kommen werden. Die Türkei hatte bereits im Vorfeld der Entscheidung heute erklärt, dass sie in diesem Fall ihre diplomatischen Beziehungen zu Israel abbrechen könnte.

In Syrien hat die syrische Armee derweil am Euphrat weiteres Gelände eingenommen.

Russland hat unterdessen bekanntgegeben, lokale Kräfte östlich des Euphrat bei der Befreiung des Gebietes von der Terrororganisation ISIS zu unterstützen.

