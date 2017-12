Syrische Armee stößt am Euphrat weiter vor

Wie inoffizielle Quellen am heutigen Montag meldeten, ist es den Tigerkräften der syrischen Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS in der Provinz Deir Ezzor gelungen, am Euphrat weiter von Mayadin Richtung Al Bukamal vorzustoßen.

24 Resistance Axis hat eine Karte dazu:

Gleichzeitig gibt es inoffizielle Meldungen, dass Kräfte der Achse des Widerstandes von Al Bukamal Richtung Mayadin vorzurücken versuchen, wobei jedoch noch nicht ganz klar ist, wie weit sie dabei bislang gekommen sind.

24 Resistance Axis zufolge soll die Lücke bis zum Aufeinandertreffen der von Nord und Süd kommenden Kräfte am Euphrat nur noch rund zwölf Kilometer groß sein.

Was den Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida in der Idlib-Tasche im Nordwesten Syriens angeht, so berichtete Fars News heute, dass dort einige Terroristen durch eine Explosion in ihrem Hauptquartier ums Leben gekommen sind, auf einen Terroristenführer zusammen mit einigen Mitgliedern seiner Gruppe „Siegesarmee“ auf offener Straße das Feuer eröffnet wurde und ansonsten weiterhin tödliche Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Terrorgruppen das Bild der Region bestimmen.

Die Nachricht des Tages war indes zweifellos, dass der jemenitische Ex-Präsident Ali Abdullah Saleh bei den Kämpfen in der Hauptstadt Sanaa, die er zusammen mit einigen Mitgliedern seiner Familie vor drei Tagen mit saudischer Unterstützung vom Zaun gebrochen hatte, um Chaos zu stiften und so saudisch geführten Kräften die Eroberung von Sanaa zu ermöglichen, nicht nur eine Niederlage erlitten hat, sondern er auch selbst dabei ums Leben gekommen ist.

#Yemen – Unverified video shows dead body resembling former Yemeni President Ali Abdullah Saleh: https://t.co/3jr4sCO1kK pic.twitter.com/mATUgNY5po — Ruptly (@Ruptly) December 4, 2017

Letzten Informationen zufolge sieht es in Sanaa nun so aus, dass Salehs Fußsoldaten kapituliert haben und die Kämpfe in der Stadt aufgehört haben, gleichzeitig die saudische Luftwaffe jedoch massive Angriffe auf die Stadt fliegt, offenbar um sich an der Bevölkerung dafür zu rächen, dass der Regime-Change-Plan von Saleh und den Saudis gescheitert ist.

Der jemenitische De-Facto-Präsident Saleh al-Sammad dankte all denjenigen, die mitgeholfen haben, die gefährliche Situation in Sanaa zu entschärfen, das Oberhaupt der Ansarullah-Bewegung Abdul-Malik Al Houthi erklärte im TV, es sei gelungen, eine große Gefahr für den Jemen abzuwehren und bedauerte, dass die Kompromissbereitschaft und Friedenswilligkeit von Ansarullah in den letzten Tagen als ausnutzbare Schwäche missverstanden wurde. Der Leiter des Exekutivrates von Hisbollah, Sayyed Hashem Safieddine, erklärte derweil, dass die anstehende saudische Niederlage Saudi Arabien und die ganze Region gründlich verändern werde, und rief alldiejenigen, die sich gegen Hisbollah verschwören, dazu auf, ihre Pläne zu überdenken, weil diese „sicherlich versagen.“

Nachtrag 23:30h: Israel versucht offenbar gerade durch einen Luftangriff auf ein Forschungszentrum nordwestlich von Damaskus von dem Schock abzulenken, dass ihre saudischen Freunde in Sanaa verloren haben.

