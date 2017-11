Syrischer Armee gelingt Fortschritt in der Beit-Jinn-Tasche

Wie inoffizielle Quellen am heutigen Donnerstag berichteten, ist es der syrischen Armee und ihren Partnern im Kampf gegen von Israel unterstützte Terroristen von Al Kaida und Co in der Beit-Jinn-Tasche im Südwesten Syriens gelungen, den Hügel Talal Bardiyah einzunehmen, von wo aus wesentliche Teile der Tasche einsehrbar sind.

@Syriyak hat eine Karte dazu:

Die Einnahme der Beit-Jinn-Tasche gilt als besonders schwierig, weil die von westlichen Staaten extrem hochgerüstete Armee des zionistischen Okkupationsregimes dort Al Kaida und Co schon seit Jahren auch mit direkten Angriffen auf die syrische Armee unterstützt, wannimmer Al Kaida in Schwierigkeiten ist.

Israel scheint im Moment aber wieder mehr Wert darauf zu legen, Palästinenser zu massakrieren als Al Kaida im Kampf gegen die syrische Armee zu unterstützen. So hat heute zunächst ein „Siedler“ im illegal zionistisch besetzten Westjordanland einen älteren und unbewaffneten palästinensischen Mann – vorgeblich wegen Steine-Werfens – erschossen, bevor dann die zionistische Luftwaffe mal wieder Gaza bombardiert hat.

Im Südosten der syrischen Provinz Aleppo gingen derweil die heftigen und verlustreichen Kämpfe zwischen der syrischen Armee und der Terrorgruppe Al Kaida weiter. Ein paar Bilder von gestern lassen die Schwere der Kämpfe erahnen:

Das Gleiche gilt für den Kampf der syrischen Armee gegen die Terrorgruppe ISIS in der Wüste der Provinz Deir Ezzor. Auch hierzu gibt es ein paar Bilder von schweren Kämpfen gestern nachzuliefern:

Der saudische TV-Sender Al Arabiya meldete heute unterdessen aus der südsaudischen Provinz Assir, saudische Luftverteidigungskräfte hätten dort eine jemenitische Rakete abgefangen, während der jementische TV-Sender Al Masirah meldete, die Rakete gegen die saudische Hungerblockade habe ihr anvisiertes militärisches Ziel in Saudi Arabien getroffen.

