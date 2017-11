Syrische Armee rückt im Südosten von Aleppo weiter vor

Während die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Mittwoch offiziell die gestern bereits inoffiziell vermeldeten Fortschritte im Südosten der Provinz Aleppo verkündete, meldeten inoffizielle Quellen heute weitere Fortschritte der Armee im Kampf gegen Al Kaida an dieser Front.

24 Resistance Axis meldete heute gegen Mittag, dass die Armee im Südosten der Provinz Aleppo die Ortschaften Rasm Abyad und Ramlah eingenommen habe.

Ramlah soll dann zwar am Abend von Al Kaida wieder zurückerobert worden sein, was wenig überraschend war, weil Al Kaida die Kontrolle über hohen Grund westlich von Ramlah nicht verloren hatte, aber ansonsten scheinen die Fortschritte der syrischen Armee gestern und heute an der Front gehalten zu haben und die Kämpfe sich zunehmend nach Westen zu verschieben.

Ansonsten traf heute die syrische Regierungsdelegation zu den von der UNO veranstalteten Gesprächen über Syrien in Genf ein und unterhielt sich da bereits mit dem UNO-Sondergesandten Staffan di Mistura. Die vom wahhabtischen Terrorstaat Saudi Arabien handverlesene Delegation der sogenannten syrischen Opposition machte unterdessen in westlichen Medien deutlich, dass sie von Russland erwartet, binnen sechs Monaten für eine Entmachtung des syrischen Präsidenten Bashar Al Assad zu sorgen, und ansonsten Fortschritte in den Kernelementen der Genfer Gespräche nicht denkbar seien. Angesichts der anhaltenden Realitätsverweigerung der „terroristischen Opposition“ und ihrer Unterstützer in Saudi Arabien wird allgemein damit gerechnet, dass auch diese Runde der Genfer Gespräche, die angeblich noch bis zum 15. Dezember dauern soll, ausgeht wie das Hornberger Schießen.

Da scheint sogar das Gerücht interessanter zu sein, China wolle demnächst zwei Einheiten Spezialkräfte nach Syrien verlegen, die der syrischen Armee und ihren Partnern dabei helfen sollen, sich in angemessener Weise um die aus China stammenden chinesischen Al-Kaida-Terroristen der Turkistan Islamic Party zu kümmern, die es in der Idlib-Tasche noch zu Tausenden gibt. Ob sich das Gerücht bewahrheitet, bleibt allerdings noch abzuwarten.

Advertisements