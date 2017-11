Syrische Armee rückt im Südosten von Aleppo vor

Wie inoffizielle Quellen am heutigen Dienstag meldeten, sind der syrischen Armee und ihren Partnern im Kampf gegen Al Kaida in der Idlib-Tasche einige Fortschritte im Südosten der Provinz Aleppo gelungen.

24 Resistance Axis hat eine Karte dazu:

Gleichzeitig greift die syrische Armee Al Kaida in der Idlib-Tasche von Süden und Südosten an, wie eine Karte von GeromanAT zeigt:

Allen verfügbaren Informationen zufolge sind die Kämpfe schwer und von hohen Verlusten auf beiden Seiten begleitet.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete am heutigen Dienstag unterdessen, dass die syrische Armee im Kampf gegen ISIS in der Provinz Deir Ezzor den am Euphrat liegenden Ort Quriyah eingenommen habe. 24 Resistance Axis hat eine Karte dazu:

Die heutige SANA-Meldung passt zur gestrigen Mitteilung von SANA, dass die syrische Armee die Kontrolle über den direkt südlich davon liegenden Ort Ashara unter Kontrolle gebracht habe. Allerdings gab es zu der gestrigen Behauptung von SANA, dass die Armee Ashara unter Kontrolle gebracht hat, erheblichen Widerspruch, sodass auch die heutige Meldung von der Einnahme von Quriyah fraglich erscheint, zumal es auch davon bislang keine Bilder gibt. Bis es zur Lage im Euphrat-Tal mehr Klarheit gibt, mag es also noch etwas dauern. Solange ist das Einzige, was da wirklich klar ist, dass im Euphrat-Tal nach wie vor heftig gekämpft wird.

Weiterhin meldete SANA heute, dass die syrische Armee in der südwestlich von Damaskus gelegenen Beit-Jinn-Tasche Fortschritte gegen von „Israel“ unterstützte Terroristen von Al Kaida und Kumpanen gemacht hat, wobei den Terroristen nahestehende Kanäle auf sozialen Medien die von SANA gemeldeten Fortschritte der Armee allerdings auch in diesem Fall bestreiten. Klar dürfte aber auch hier sein, dass in der Beit-Jinn-Tasche so oder so noch ein hartes Stück Arbeit auf die syrische Armee und ihre Partner wartet.

Internationale Medien berichten unterdessen, der UNO-Sondergesandte Staffan de Mistura habe anlässlich der gerade stattfindenden Genfer Gespräche, an denen am morgigen Mittwoch auch eine syrische Regierungsdelegation teilnehmen wird, erklärt, Syrien habe sich bereiterklärt, einem russischen Vorschlag zu einem Waffenstillstand im Osten von Damaskus zuzustimmen. Dass die syrische Regierung zu einem Waffenstillstand in Ost-Ghouta bereit ist, ist allerdings eigentlich keine Neuigkeit, denn das ist die syrische Regierung schon seit langem. Das Problem dabei ist jedoch, dass die von Saudi Arabien und Co unterstützten Terrorbanden in Ost-Ghouta sich nicht daran halten, regelmäßig Damaszener Wohngebiete mit Granaten und Raketen beschießen, und sie kürzlich in Harasta obendrein noch einen Großangriff versucht hatten, worauf die syrische Armee selbstverständlich reagieren muss.

