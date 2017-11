Syrische Armee nimmt Ashara ein

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Montag mitteilte, hat die syrische Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS in der Provinz Deir Ezzor nun auch die Kontrolle über den Ort Ashara erlangt, von wo aus ISIS in den letzten Tagen noch einige Probleme bereitet hatte.

24 Resistance Axis hat eine Karte dazu:

Im Nordosten der Provinz Hama hat die Armee bei ihren Bemühungen, den Osten der Idlib-Tasche unter Kontrolle zu bekommen, unterdessen den Ort Mustariha eingenommen, während die Terrorgruppen ISIS und Al Kaida einige Kilometer weiter mit Kämpfen untereinander schwer beschäftigt sind.

