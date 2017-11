Syrische Armee nimmt weitere Gebiete am Euphrat ein

Wie Muraselon am heutigen Freitag mitteilte, hat die syrische Armee weitere Gebiete am Euphrat eingenommen.

Dazu gab es von Muraselon folgende Karte zur Lage in der Provinz Deir Ezzor:

Auch 24 Resistance Axis meldete heute Fortschritte der Armee am Euphrat. Da sieht das wie folgt aus:

Im Süden der Idlib-Tasche soll die Terrorgruppe ISIS unterdessen Terroristen von Al Kaida wieder drei Dörfer abgenommen haben.

Wie dem auch sei, klar scheint zu sein, dass es mit der Terrorgruppe ISIS in Syrien genau wie im Irak bald zu Ende geht. Und deshalb wird nun vermehrt über die Zeit nach dem Sieg über den Terrorismus in Syrien gesprochen.

Al Masdar News wies am späten gestrigen Abend darauf hin, dass Kremlsprecher Dmitry Peskov Berichte in Zweifel gezogen hat, in denen es heißt, das US-Militär wolle nach einem Sieg über ISIS noch lange in Syrien bleiben, und dazu weiter erklärt hat, Moskau erwarte nach dem Sieg über ISIS, dass die USA ihre Truppen nach dem Sieg über ISIS aus Syrien abziehen. Aus der Türkei wurde unterdessen berichtet, dass der türkische Präsident Erdogan es anlässlich der von der Türkei als Terroristen betrachteten US-gestützten kurdischen Strukturen im Nordosten Syriens nicht mehr ausgeschlossen hat, sich mit dem syrischen Präsidenten Bashar Al Assad ins Benehmen zu setzen. Der syrische Präsident Assad sei ein Problem für Erdogan, hieß es dazu weiterhin, doch die US-gestützten kurdischen Kräfte im Norden Syriens seien eine Frage der nationalen Sicherheit und das dringlichere Problem für die Türkei.

Die von Saudi Arabien unterstützten Terroristen der sogenannten „syrischen Opposition“ haben sich unterdessen mit einer in Riyad verfassten Erklärung weiter ins Aus geschossen, in der sie verlangen, vor der Aufnahme von Verhandlungen müsse erst der syrische Präsident Bashar Al Assad zurücktreten. Die Kairo und Moskau nahestehenden Teile der syrischen Opposition hatten zuvor die Oppositionstagung in Riyadh „aus politischen und ethischen Gründen“ verlassen, sodass die Seite der Regierungsgegner bei der bald anstehenden nächsten Runde der Genfer Gespräche ohnehin nicht geeint sind, weshalb in Genf mal wieder keine Ergebnisse zu erwarten sind.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman erklärte derweil in einem Interview mit dem Hasbara-Blättchen New York Times, Saudi Arabien habe sich gegenüber dem Iran zu einer konfrontativen Politik entschieden, weil Appeasement nichts bringe, wie man ja auch am geschichtlichen Beispiel von Hitler gesehen habe, und der iranische Revolutionsoberhaupt Ali Khamenei sei eben „der neue Hitler“ des nahen Ostens. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums wies die anti-iranischen Äußerungen von Mohammed bin Salman als „unüberlegt und billig“ zurück und riet dem „abenteuerlustigen“ saudischen Kronprinzen, „das unausweichliche Schicksal von unrühmlichen Diktatoren in der Region“ in Betracht zu ziehen.

Das deutsch-zionistische Propaganda-Blättchen Spiegel meldete unterdessen unter der Überschrift „Diplomatischer Affront,“ dass die irakische Regierung es dem deutschen Außenminister Sigmar Gabriel vor einigen Wochen verwehrt hat, Separatisten in Erbil zu besuchen, und auch Angela Merkel den irakischen Regierungschef Abadi nicht umstimmen konnte. Man kann das als dezenten Hinweis darauf verstehen, dass die militärische Präsenz von NATO-Staaten in den nordirakischen Separatistengebieten bald zu Ende gehen wird.

In Ägypten kam es unterdessen im Sinai zu einem schweren Terroranschlag auf eine Sufi-Moschee, durch den mindestens 235 Menschen getötet und 109 verletzt worden sein sollen. Die Zielauswahl und die Art der Ausführung des Anschlags legen die Vermutung nahe, dass die Täter der saudisch-katarischen Staatsideologie des takfiristischen Wahhabismus anhängen.

Advertisements