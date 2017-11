Syrische Armee säubert Al Bukamal vom Terrorismus

Al Bukamal, die zweite: wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA und Al Manar am heutigen Sonntag mitteilten, haben die syrische Armee und ihre Partner, darunter Hisbollah, in der Provinz Deir Ezzor die Stadt Al Bukamal vollständig vom ISIS-Terrorismus gesäubert.

Das Militärmedienzentrum hat dazu ein Video veröffnetlicht, dass die Anwesenheit des legendären iranischen Generalmajors Qasem Soleimani in Al Bukamal zeigen soll.

24 Resistance Axis hat dazu folgende Karte veröffentlicht:

Der Terror ging in Syrien jedoch auch heute weiter. So sind etwa bei einer Artillerieattacke bewaffneter Banden auf eine Mühle in Homs heute SANA zufolge sieben Menschen ums Leben gekommen.

Und auch im Jemen geht der von der „westlichen Wertegemeinschaft“ unterstützte Terror der zionistisch-wahhabitischen Achse des Schreckens nach wie vor weiter. Al Manar zufolge haben saudische Kampfflieger bei einem Luftangriff in der jemenitischen Provinz Al-Jawf am heutigen Sonntag acht Kinder umgebracht und drei Frauen verletzt.

Advertisements