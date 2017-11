Syrische Armee und Partner kommen bei Bukamal voran

Am heutigen Donnerstag ist es 24 Resistance Axis zufolge der syrischen Armee und ihren Partnern, allen voran Hisbollah und dem IRGC, im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS in der Gegend Al Bukamal gelungen, zum Euphrat vorzustoßen.

Auf einer Karte darf man sich das wohl wie folgt vorstellen:

Auch im Südosten der Provinz Idlib ging es im Anti-Terror-Kampf weiter vorwärts. Dort hat die Armee das Dorf Qasr Ali eingenommen.

Israel zeigt sich derweil weiter äußerst unzufrieden mit den Erfolgen der syrischen Armee und ihrer Partner von Hisbollah und IRGC im Kampf gegen die Terrorgruppen ISIS und Al Kaida. Vorgestern hatte Netanjahu gedroht, Maßnahmen gegen die Präsenz von Kräften des Iran, der mit Syrien seit mehr als einem Jahrzehnt durch einen militärischen Beistandspakt verbunden ist, zu ergreifen, und dabei „allein zu handeln,“ wenn die Präsidenten der USA und Russlands es wagen sollten, an ihren Vereinbarungen zur Unterstützung der Befriedung Syriens festzuhalten.

Um seinen Drohungen zusätzlich Nachdruck zu verleihen, hat Netanjahu 43 seiner Lakaien im US-Kongress nach einer vom US-Steuerzahler finanzierten Israel-Reise einen Brief an Außenminister Tillerson schreiben lassen, in dem sie Tillerson auffordern, dem US-Kongress eine strategische Planung vorzulegen, wie er die iranische Präsenz in Syrien zu beenden gedenkt.

Israels Stabschef Generalleutnant Eizenkot hat unterdessen in einem Interview mit einer saudischen Zeitung öffentlich erklärt, dass das zionistische Apartheidregime bereit sei, Geheimdienstinformationen mit der saudisch-wahhabtischen Diktatur „und anderen moderaten arabischen Staaten“ zu teilen, um Iran zu konfrontieren.

Angesichts der Niederlage der von Saudi Arabien gesponsorten Terrorgruppe ISIS gegen die syrische und irakische Armee und ihre Partner von Hibollah und IRGC hat der saudische Außenminister Jubair unterdessen von Hisbollah gefordert, sich zu entwaffnen: „Genug ist genug,“ soll er dazu in einer Botschaft an Iran gesagt haben. Da Iran und Hisbollah eine Nummer zu groß für die Saudis sind, hat das saudische Regime seinen Frust militärisch auch heute wieder am Jemen abgelassen, wo durch einen saudischen Bombenangriff im Nordwesten des Landes heute eine Frau getötet und ein Mädchen verletzt wurde.

Advertisements