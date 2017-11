Syrische Armee kommt im Nordosten der Provinz Hama voran

Wie Muraselon am heutigen Sonntag berichtete, sind die syrische Armee und ihre Partner beim Vormarsch in die von Al-Kaida-Terroristen beherrschte Idlib-Tasche ein Stück vorangekommen und haben dabei die Ortschaft Husnawi sowie umgebende Hügel eingenommen.

Dazu veröffentlichte Muraselon folgende Karte:

Im Westen der Idlib-Tasche, wo die Türkei den Vereinbarungen von Astana entsprechend die Federführung bei der Eliminierung von Al Kaida hat, setzen sich Fars News zufolge unterdessen die Auseinandersetzungen zwischen den Terrorgruppen Al Kaida und Zanki fort. So wie es ausschaut beanspruchen die Kämpfe im Osten der Idlib-Tasche gegen die syrische Armee bereits soweit, dass sie im Westen der Idlib-Tasche ihre totale Dominanz verloren haben.

Vom Anti-Terror-Kampf gegen ISIS in der Provinz Deir Ezzor berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Sonntag, dass die syrische Luftwaffe da schwer mit der Eliminierung von Terroristen beschäftigt sein, unter anderem westlich von Albukamal, und die syrische Armee gegen Reste von ISIS-Terroristen auf der Euphrat-Insel Hawijat Kati vorgeht. Ansonsten berichtete Fars News heute aus der Provinz Deir Ezzor, dass die syrische Armee am Samstag einen neuen Anlauf zur Einnahme der ISIS-Hochburg Albukamal gestartet habe, nach dem ISIS die Kontrolle über die von der Armee kürzlich eingenommene Stadt gerade wiedererlangt habe. Ivan Sidorenko meldete dazu jedoch unter Berufung auf einen Feldkommandeur der Tiger-Kräfte, dass schon die vor vier Tagen veröffentlichte Nachricht, die Armee und ihre Partner hätten Albukamal eingenommen, falsch und verfrüht gewesen sei, und die Kämpfe danach im Grunde erst losgingen. Die Tiger sollen Yusha Yuseef zufolge von Al Mayadin aus bislang nur rund zehn Kilometer Richtung Al Bukamal vorangekommen sein, womit sie noch mehr als 50 Kilometer bis Al Bukamal vor sich haben dürften. Kurzum, in der Provinz Deir Ezzor stehen noch einige schwere Kämpfe an.

Bezüglich des libanesischen Schauplatzes gestand gestern Abend nun auch die Hasbaraschleuder Reuters ein, dass die saudische Staatsführung letzte Woche den libanesischen Regierungschef Saad Hariri gefangen genommen und zum Rücktritt gezwungen habe. Folge dieser aufgeflogenen saudischen Untat ist, dass sich im Libanon selbst langjährige Freunde von Saudi Arabien abwenden und der Libanon in der Ablehnung der saudischen Machenschaften nun so geeint wie nie zuvor ist. So wie es aussieht, entwickelt sich also auch dieses saudische Manöver der Absetzung des libanesischen Regierungschefs zu einem klassischen Eigentor, dass den Einfluss der saudisch-israelischen Terrorachse im Libanon und in der Region weiter schwächen wird.

Aus Italien, wo in rund einem halben Jahr Wahlen anstehen, brachte unterdessen die zioatlantische Propagandaschleuder Spiegel die Panikmeldung, dass Israels Darling Matteo Renzi in der Wählergunst weit abgerutscht und sowohl hinter die M5S als auch hinter die Partei von Ex-Regierungschef Berlusconi weit zurückgefallen ist. Sollte Renzi, der auch Brüsseler Liebling ist, bei der Wahl nächstes Jahr verlieren, könnten die stets erweiterungslustigen EU-Politbürokraten sich nach dem Brexit schon bald mit neuen Austrittstendenzen konfrontiert sehen, die nicht weniger gravierend sind.

