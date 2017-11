Irakische Armee beginnt mit Rawa-Offensive

Wie der Irak am heutigen Samstag offiziell mitteilte, hat die irakische Armee mit der Eliminierung der Terrorgruppe ISIS in Rawa und anderen Gebieten auf der östlichen oder nördlichen Seite des Euphrat begonnen.

Bereits wenige Stunden später wurde gemeldet, dass die irakische Armee nahe Al Qaim den Euphrat überschritten und den Ort Rumana eingenommen habe. Letzten Meldungen zufolge hat die irakische Armee inzwischen das ganze Euphrat-Ufer nördlich von Al Qaim bis hin zur syrischen Grenze unter Kontrolle.

Aus Syrien berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SANA heute vom Anti-Terror-Kampf in der Idlib-Tasche, dass die syrische Armee Angriffe von Al-Kaida-Terroristen auf verschiedene Armeeposten nahe der christlich geprägten Stadt Mhardeh in der Provinz Hama abgewehrt und die syrische Luftwaffe im Südosten der Provinz Aleppo zahlreiche Al-Kaida-Terroristen eliminiert habe.

In Vietnam haben sich am heutigen Samstag unterdessen am Rande des APEC-Gipfels die Präsidenten der USA und Russlands getroffen, und dabei die Veröffentlichung einer vorab schon vorbereiteten gemeinsamen Erklärung bezüglich Syrien vereinbart, in der sie unter anderem ihre bereits bekannten gemeinsamen Positionen bekräftigten und Weiterbetrieb militärischer Kommunikationskanäle zur Dekonfliktierung ihrer Kräfte vereinbarten.

