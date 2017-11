Weiter schwere Kämpfe im Norden von Al Bukamal

Im Norden der soeben von der syrischen Armee und ihren Partnern eingenommenen letzten ISIS-Hochburg Al Bukamal gibt es am heutigen Freitag inoffiziellen Meldungen zufolge schwere Kämpfe zwischen der syrischen Armee und ihren Partnern einerseits und ISIS-Terroristen andererseits.

Konkret scheint es so zu sein, dass ISIS-Terroristen am Morgen von Norden kommend mit zahlreichen Selbstmordattentätern eine Gegenoffensive versucht haben, und die syrische Armee und ihre Partner, insbesondere Hisbollah und Quds-Brigaden des IRGC, diese abgewehrt haben und nun ihrerseits wieder weiter nach Norden vorrücken. US-gestützte SDF-Einheiten konnten unterdessen etwas weiter nördlich auf der östlichen Seite des Euphrat weiter in Richtung Busayrah vorrücken, ohne dass es dabei zu nennenswerten Kämpfen mit ISIS-Terroristen gekommen zu sein scheint.

Aus dem Südosten der Provinz Aleppo wurden derweil schwere Kämpfe zwischen der syrischen Armee und Al-Kaida-Terroristen gemeldet, bei der die Armee wie schon vor einer Woche den Ort Rashadiyah eingenommen haben soll.

Nachtrag 23:00h: Kanada hat heute überraschend die Unterschrift unter das unter Hoffnung auf einen späteren US-Beitritt verhandelte Rest11-TPP verweigert. Vermutlich hat jemand den Kanadiern jemand in letzter Minute gesteckt, dass ein kanadisch-mexikanischer TPP-Beitritt Trump einen perfekten Vorwand liefern könnte, aus NAFTA auszusteigen.

Und, Saudi Arabien bombardierte heute mal wieder die jemenitische Hauptstadt Sanaa. Die Saudis sagen, sie hätten das jemenitische Verteidigungsministerium anvisiert. Über Opferzahlen ist noch nichts bekannt.

🔴 #عاجل

لحظة إنقاذ الجرحى بعد قصف طيران #السعودية و #الإمارات لبيوت المدنيين في حارة الصعدي المكتظة بالسكان وسط العاصمة #صنعاء .#اليمن .

ويزعم التحالف الكاذب أنه قصف وزارة الدفاع (مجمع العرضي)

لعناتي عليكم .#Yemen pic.twitter.com/7a1iP2nGeS — أحمد إدريس #اليمن (@AhmedId22) November 10, 2017

Schauen wir mal, wie der Jemen darauf reagieren wird.

