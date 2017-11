Syrische Armee und Partner beginnen mit Erstürmung von Al Bukamal

Wie das Militärmedienzentrum am heutigen Mittwoch mitteilte, haben die syrische Armee und ihre Partner Al Bukamal komplett umzingelt und auch schon mit der Erstürmung dieser ISIS-Hochburg begonnen.

Von @miladvisor gibt es dazu eine frische Lagekarte:

Wie aus der Karte hervorgeht, haben die Kräfte der Achse des Widerstandes ihr strategisches Ziel, eine Verbindung zwischen Damaskus und Bagdad herzustellen, bereits vor der Erstürmung von Al Bukamal erreicht. Aus einem heute vom Militärmedienzentrum veröffentlichten Video geht hervor, dass die syrische Armee, die libanesische Hisbollah und die irakische Kataib Hisbollah bereits gestern die Vereinigung der bei T2 und Al Qaim eingesetzten Kampfverbände feierten.

Und der legendäre iranische Generalmajor Qassem Soleimani soll auch vor Ort sein. Die gemeinsame Einnahme von Al Bukamal durch syrische, libanesische, irakische und iranische Kräfte festigt die Verbindung der Achse des Widerstandes nun und sichert sie breiter ab.

Nachtrag 20:35h: Seit Saudi Arabien sich mit Katar zofft, gibt es bei Al Jazeera statt platter Propaganda ab und an auch mal wieder interessante Dinge zu lesen. Diese Grafik hier zum Beispiel und den zugehörigen Artikel, der begründet argumentiert, dass die saudische Anti-Iran-Rhetorik bloß ein Ablenkungsmanöver ist, finde ich auch durchaus überzeugend.

Ansonsten gibt es bei Asia Times noch einen stellenweise interessanten Gedanken von David Paul Goldman, der argumentiert, dass die fundamentale Entwicklung in Saudi Arabien gerade ist, dass das Land und die Leute da das erste mal in seiner Geschichte eine Regierung anstelle einer Familienherrschaft bekommen. Goldman verpackt seinen Gedanken zur Entwicklung in Saudi Arabien zwar in einen Spin, wie toll das für Israel und wie schlecht das für Iran ist, aber wenn man das abzieht, kann man sich schon vorstellen, dass es auch Moskau und Teheran recht sein könnte, wenn Saudi Arabien eine verantwortliche, oder besser gesagt, verantwortlich zu machende, Regierung bekäme.

