Syrische Armee rückt weiter Richtung Al Bukamal vor

Wie inoffizielle Quellen am heutigen Dienstag meldeten, haben die syrische Armee und ihre Partner nun auch das westlich der ISIS-Hochburg Al Bukamal gelegene Ölfeld Akash eingenommen.

Auf einer Karte sieht dieser Vorstoß etwa wie folgt aus:

Ansonsten hält Syrien sich im Moment bezüglich der Aktivitäten der Armee und ihrer Partner sehr bedeckt.

Unterdessen bombardiert die saudische Luftwaffe den Jemen gegenwärtig besonders heftig, was heute wieder mal zahlreichen Zivilisten im Jemen das Leben gekostet hat. Die UNO beklagte derweil zum wiederholten Male, dass die saudische Blockade gegen den Jemen es Helfern unmöglich machen, die Hungersnot und Cholera-Epidemie im Jemen erfolgreich zu bekämpfen. Das israelische Außenministerium hat indes soeben an alle seine Botschaften ein Kabel geschickt, mit dem die israelischen Botschafter rund um die Welt aufgefordert werden, ihren Einfluss geltend zu machen, um Mohammed bin Salman und Saudi Arabien beim Krieg gegen den Jemen zu unterstützen.

Internationale Medien berichteten heute jedoch, dass Ex-Präsident Abed Rabbo Mansour Hadi, in dessen Namen die Saudis vorgeben, den Krieg gegen den Jemen zu führen, in Saudi Arabien gefangen gehalten wird, was ein weiterer Schlag gegen die saudisch-israelischen Bemühungen darstellt, dem saudischen Vernichtungskrieg gegen den Jemen einen legitimen Anstrich zu verpassen. Auch sonst läuft es für die israelisch-saudische Terrorachse im Moment nicht gerade rund: dass gerade aufgeflogen ist, dass die US-Hasbarafabrik „Hollywood“ Mossad-Agenten damit beauftragt, die Opfer der da nahezu allgegenwärtigen Sexualdelikte mächtiger jüdischer Hollywood-Bosse mundtot zu machen, dürfte die internationale Reputation des zionistischen Apartheidregimes nämlich auch nicht unbedingt steigern.

Der Ölpreis ist derweil heute auf über 63 Dollar für Brent gestiegen und damit so hoch wie seit Sommer 2015 nicht mehr. Der gestiegene Ölpreis könnte darauf zurückgehen, dass Händler demnächst mit größeren kriegs- und unruhebedingten Produktionsausfällen rechnen. Es könnte ein Anzeichen für die Entwicklung einer internationalen Meinung sein, dass Mohammed Bin Salman mit seinen reihenweise harschen Säuberungen im Inneren und brutalen Angriffskriegen im Äußeren den Bogen überspannt haben könnte.

