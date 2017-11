Armee setzt Offensive zur Eliminierung von Al Kaida in Nordwestsyrien fort

Wie die staatliche Nachrichtenagentur SANA am heutigen Montag berichtete, haben die syrische Armee und ihre Partner im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida im Nordosten der Provinz Hama soeben das Dorf Sarha al-Shimalieh eingenommen.

Eine Karte von Muraselon zeigt, dass die Armee damit von zwei Achsen, nämlich ost und süd, an der als Al-Kaida-Hochburg geltenden Ortschaft Al-Rahjan dran ist.

Al Kaida versucht sich derweil an anderen Stellen der Front an einigen Entlastungsoffensiven gegen die Armee, was jedoch wie üblich zu nichts als hohen Verlusten unter den Angreifern führen dürfte.

Aus dem Südosten Syriens wird unterdessen inoffiziell gemeldet, dass die Tigerkräfte der syrischen Armee den Auftrag bekommen haben, von Norden her den Euphrat entlang bis zur letzten ISIS-Hochburg Al Bukamal vorzurücken, womit dort ein dritter Angriffsvektor gegen ISIS geschaffen wird.

Im saudischen Herzland des globalen Takfiri-Terrorismus setzte De-Facto-Machthaber Prinz Mohammed Bin Salman die von US-Präsident Trump anscheinend unterstützte Säuberungswelle gegen seine vermeintlichen und potenziellen Widersacher auch am Montag fort.

