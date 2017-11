Syrische Armee erreicht irakische Grenze südöstlich von T2

Wie das Militärmedienzentrum am heutigen Sonntag mitteilte, haben die syrische Armee und ihre Partner im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS in der Provinz Deir Ezzor von der Pumpstation T2 aus die irakische Grenze erreicht.

Dazu verbreitete das Militärmedienzentrum nachfolgende Karte zur Lage in der Gegend.

Im Kampf gegen die Terrorgruppe Al Kaida in der Idlib-Tasche haben die syrische Armee und ihre Partner im Südosten der Provinz Aleppo derweil einen Hügel und zwei Dörfer eingenommen.

Hassan Nasrallah machte heute bei seiner mit Spannung erwarteten Rede anlässlich des gestrigen Rücktritts von Saad Hariri darauf aufmerksam, dass es keinerlei internen libanesischen Gründe für den Rücktritt gab und der Rücktritt, was auch die Art und Weise zeige, eine unwillkommene saudische Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Libanon sei, obwohl die Saudis Iran ständig wegen angeblicher iranischer Einmischungen in die innereen Angelegenheiten anderer Staaten anprangern.

