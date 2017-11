Saad Hariri zurückgetreten

Wie die saudische Webseite Arab News mitteilte, verlas Saad Hariri am heutigen Samstag während eines Besuches in seiner zweiten Heimat Saudi Arabien im saudischen TV eine Erklärung, in der er mitteilte, dass er Angst um sein Leben habe, er als Regierungschef des Libanon zurückgetritt und dem Iran, der sich boshaft in libanesische Anlegenheiten einmische, die Hände abgeschnitten werden müssen.

Die saudische Webseite Saudi Gazette teilte dazu weiterhin mit, dass der libanesische Präsident Michel Aoun in einer Erklärung bestätigt habe, dass Saad Hariri seinen Rücktritt eingereicht habe, und erläuterte weiter, dass der Rücktritt Hariris in Zusammenhang mit Äußerungen des saudischen Ministers Thamer Al-Sabhan stehe, der bei einem Besuch im Libanon kürzlich im libaneischen TV dazu aufgerufen hatte, die libanesische Widerstandsorganisation Hisbollah zu „stürzen,“ dazu „erstaunliche Entwicklungen“ in den nächsten Tagen versprach und erklärte, wer mit Hisbollah kooperiere, müsse „bestraft“ werden. Weiterhin hatte Thamer Al-Sabhan dem Bericht der Saudi Gazette zufolge die von Saad Hariri geführte libanesische Regierung, der auch Minister von Hisbollah angehören, per Twitter dafür kritisert, dass sie Hisbollahs Kritik am Königreich Saudi Arabien toleriere.

Erst gestern hatte Saad Hariri in Beirut als Regierungschef des Libanon Ali Akbar Velayati, Seniorbarater des iranischen Revolutionsoberhauptes Ali Khamenei, empfangen. Press TV zufolge hatte Velayati bei dem Treffen erklärt, dass „Terroristen, Extremisten und Takfiri-Bewegungen von den USA, Israel und einigen regionalen Ländern unterstützt werden, die Stabilität, Sicherheit, Unabhängigkeit und Einigkeit unter den regionalen Staaten nicht wollen,“ und hinzugefügt, dass alle Terroristen und Takfiri-Gruppen in der Region in naher Zukunft eliminiert werden. Weiterhin erklärte Velayati Press TV zufolge im Hinblick auf die Zusammenarbeit von Hariri und Hisbollah in der libanesischen Regierung zustimmend, dass „die Bildung einer Koalitionsregierung unzweifelhaft ein Erfolg für das ganze libanesische Volk“ sei. Hariri hat Press TV zufolge dazu bei dem Treffen seinerseits die Wichtigkeit der Stärkung des Widerstandes gegen Terroristen und Takfiri-Gruppen betont, um den ernsten Herausforderungen Herr zu werden, die sie in der Region darstellen.

Schon mit dem in den letzten Amtstagen von US-Präsident Barack Obama geschlossenen Deal, aufgrund dessen Hariri Regierungschef wurde, waren einige Kommentatoren in saudischen Medien sehr unzufrieden und selbst Vorwürfe gegen Hariri, die in Richtung Verrat gingen, wurden geäußert. Iran zeigte sich hingegen hocherfreut. Dass die von Hariri befehligte libanesische Armee vor einigen Monaten Seite an Seite mit Hisbollah und der syrischen Armee im libanisch-syrischen Grenzgebiet die takfiristischen Terrorgruppen Nusra Front und ISIS besiegte, gefiel einigen saudischen Kommentatoren auch nicht, während dafür vom Iran Zustimmung kam.

Zum Rücktritt von Hariri erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums heute, dass dies ein US-israelisch-saudischer Plot sei, um die Spannungen im nahen Osten zu steigern. Hisbollah-Generalsekretär Nasrallah will sich zum Rücktritt von Hariri morgen um achtzehn Uhr in einer TV-Ansprache äußern.

Saad Hariri ist saudisch-libanesischer Doppelstaatsbürger und Sohn des ehemaligen libanesischen Regierungschefs Rafiq Hariri, der 2005 mit einem Autobombenanschlag ermordet wurde. Westliche Medien, Politiker und Staaten machten für diesen und andere Morde Hisbollah, Syrien und Iran verantwortlich, richteten dazu ein internationales Sondertribunal zur Anschuldigung von Hisbollah und Syrien ein und führten basierend auf den Anschuldigungen eine Farbenrevolution im Libanon durch. Mit der Farbenrevolution konnte zwar der Abzug syrischer Truppen aus dem Libanon erzwungen werden, doch Hisbollah blieb, und hielt 2006 auch einem offenen israelischen Angriffskrieg sowie darauf folgend 2008 einem gewaltsamen Versuch der per Farbenrevolution installierten Regierung des Libanon zur Zerschlagung stand. Die westlichen Anschuldigungen gegen Syrien und Hisbollah, hinter dem Mord an Rafiq Hariri zu stecken, büßten jedoch stark an Glaubwürdigkeit ein, nachdem vier eng mit Syrien verbundene hochrangige libanesische Offiziere zunächst verhaftet wurden, dann jedoch herauskam, dass die der Verhaftung zugrundeliegenden Beweise und Zeugenaussagen, die von Ermittlern aus Deutschland, wo Israel Staatsräson ist, zusammengetragen worden waren, gefälscht und gekauft waren, und die vier hochrangigen Offiziere nach vier Jahren zu Unrecht erlittener Haft freigelassen werden mussten.

Hisbollah behauptet demgegenüber, Israel sei für die Ermordung von Rafiq Hariri verantwortlich, und hat der Öffentlichkeit auch Indizien vorgelegt, wie etwa, dass Rafiq Hariri heimlich mit Syrien und Hisbollah zusammenarbeitete und dass Israel den Tatort vor dem Anschlag mit einer Drohne ausspioniert hat, deren Datenverkehr Hisbollah mitlesen konnte. Da es tabu ist, Mordspuren in Richtung Israel zu verfolgen, verfolgt das von westlichen Staaten dominierte internationale Sondertribunal zum Hariri-Mord diese Spuren jedoch nicht, und beschuldigt nun statt Syrien Hisbollah.

Auch Rafiq Hariri hat bislang stets Hisbollah, Syrien und Iran für die Ermordung seines Vaters verantwortlich gemacht. Dass er nun, wo er vom Iran hofiert und von seinen saudischen Sponsoren als Verräter abgestempelt wird, seinen Rücktritt mit Angst vor Ermordung begründet, könnte ein Hinweis darauf sein, dass bei ihm ein Umdenken stattgefunden hat. Israel und Saudi Arabien bemühen sich gerade unter Anleitung von US-Präsident Trump, ein arabisch-israelisches Bündnis gegen Iran und die Achse des Widerstandes zu schmieden, wobei bislang jedoch noch nicht mehr rauskam, als dass Saudi Arabien und sein wahhabitischer Bruderstaat Katar sich zerstritten haben.

Trotzdem muss die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass Israel die saudisch-wahhabitischen Bemühungen zum Sturz von Hisbollah und zur Destabilisierung des Libanon durch einen offenen und groß angelegten Angriffskrieg unterstützen wird. Der gestern gemeinsam von Al-Kaida-Terroristen und Israel durchgeführte Angriff auf die syrische Armee im Golan mag bezüglich der Kriegsabsichten Israels bloß ein Vorgeschmack auf Kommendes gewesen sein. Angesichts der massiven, und trotzdem gescheiterten Bemühungen der zionistisch-wahhabitischen Terrorachse zum Sturz des syrischen Präsidenten Assad erscheint ein Sieg der Terrorachse dabei jedoch eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher scheint es im Moment zu sein, dass der Rücktritt von Saad Hariri zu nichts anderem führen wird, als dass seinen Platz im Libanon jemand einnimmt, der sich noch besser mit Hisbollah und Iran versteht.

