Stadt Deir Ezzor komplett befreit, Al Qaim auch

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA soeben mitteilte, hat das syrische Militär die Stadt Deir Ezzor für komplett von der Terrorgruppe ISIS befreit erklärt.

Gegenwärtig sind in Deir Ezzor Armeeeinheiten damit beschäftigt, die Stadt von Minen, Sprengfallen und Blindgängern zu säubern.

Rund 130 Kilometer südöstlich der Stadt Deir Ezzor haben irakische Sicherheitskräfte unterdessen mit der Erstürmung von Al Qaim, der letzten noch von ISIS gehaltenen Großstadt im Irak, begonnen.

القطعات العراقية تتقدم في محور القائم الحدودي يوازيها تقدما واسعا للقوات السورية في المناطق الحدودية pic.twitter.com/dppKC65Fht — يا علي (@ali__syria963) November 3, 2017

Berichtet wird, dass die irakischen Sicherheitskräfte die Offensive über die ganze breite Stadt von verschiedenen Achsen gleichzeitig führen. Die irakischen Sicherheitskräfte machen rapide Fortschritte. Der im Westen der Stadt liegende Grenzübergang zu Syrien soll sich bereits wieder in der Hand der irakischen Sicherheitskräfte befinden und auch mehrere Bezirke der Stadt sollen bereits eingenommen sein.

Da die Stadt Al Qaim die Form einer dünnen, am südwestlichen Ufer des Euphrats langgestreckten Wurst hat, bietet sie ISIS keinerlei strategische Tiefe. So ist es durchaus vorstellbar, dass die irakischen Sicherheitskräfte die Wurst einfach in Stücke schneiden und Al Qaim heute noch vollständig einnehmen, wenn das nicht bereits geschehen sein sollte.

Nachtrag 12:30h: laut Militärmedienzentrum wurde Al Qaim zwischenzeitlich bereits vollständig eingenommen.

Die Aufgabe, Al Qaim in Stücke zu schneiden und komplett einzunehmen, war offenbar innerhalb weniger Stunden erledigt.

